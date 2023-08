Guerra abierta en el Consell de Mallorca entre PP y PSIB por el carril bus VAO

Guerra abierta en el Consell de Mallorca por las acusaciones del conseller de Territorio, Movilidad e infraestructuras, Fernando Rubio, en las que afirmaba que el carril bus VAO implantado por el anterior equipo de gobierno es «ilegal» y se hizo sin informes favorables de los técnicos de Infraestructuras de la institución insular. El grupo socialista, liderado por la expresidenta de Mallorca Catalina Cladera, registró ayer la petición de convocatoria de la Comisión de Movilidad, el ente que prevé el Consell para tener conocimiento de temas relacionados con este departamento: «El motivo de la solicitud es la confusión pública que se ha causado desde el pasado lunes en torno a los pasos que estaría ejecutando el Consell para la eliminación del carril bus VAO, y más en concreto por las declaraciones públicas hechas por el responsable del departamento, Fernando Rubio Aguiló».

Aseguran que el conseller se ha dedicado a difundir datos «discordantes y confusos» con el objetivo de desprestigiar al anterior gobierno y recuerdan que algunas de estas observaciones han obtenido el desmentido directo tanto del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana como de la Dirección General de Tráfico.

Asimismo, los socialistas denuncian que «en ningún caso» han recibido información por alguno de los canales oficiales de la institución de la tramitación iniciada ni tampoco del informe interno firmado el pasado día 1 por el coordinador del Servicio de Infraestructuras del Consell sobre el funcionamiento de la medida: «Creemos imprescindible y necesario que el señor Rubio se ponga a disposición de la Comisión de Movilidad lo antes posible para despejar todas las dudas generadas por su actuación en relación a la eliminación del carril BUS VAO».

Hace tan solo unos días, Cladera se mostraba muy crítica en sus críticas al Partido Popular y defendía que la decisión cumplía con las medidas reglamentarias y era legal «a todos los efectos». Asimismo, acusaba a Rubio de «utilizar» a los técnicos de Carreteras para los «objetivos políticos» de PP y Vox, un hecho que «demuestra nula responsabilidad».

Estas palabras no gustaron entra las filas del PP y varios dirigentes no tardaron en replicarla con la misma contundencia. La consellera electa Nuria Riera acusó a la líder socialista de «despreciar» el trabajo de los técnicos del Consell y reiteró que la retirada del carril bus VAO será un hecho: «Se mantiene el compromiso porque está avalado por la confianza de los mallorquines en las urnas y, por este motivo, se ha entregado ya un informe técnico a la DGT para que se elimine este carril en el que se determina que esta decisión no ha hecho más que incrementar la siniestralidad y generar más atascos».