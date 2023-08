La asociación ASPAYM (Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos Físicos), se ha reunido en la plataforma de Ciudad Jardín para concienciar mediante el lema de la campaña “con cabeza sí, de cabeza no” sobre las consecuencias irreparables que conlleva un mala zambullida como son la paraplejia o incluso tetraplejia.

Esta campaña coincide con el desafortunado accidente sucedido la semana pasada en Muro en el que un padre y su hijo se tiraron al mar y el padre quedó dañado medularmente.

Ángel Vega, usuario y socio de ASPAYM, quien sufre una paraplejia la cual se define como una inmovilidad a nivel dorsal para abajo, ha explicado que cuando se sufre una tetraplejia, inmovilidad de cuello para abajo, supone depender de por vida de cuidados especiales. La idea de esta campaña de verano llevada a cabo conjuntamente con el Hospital Nacional de Parapléjicos y la SERMEF, es concienciar a la ciudadanía de que pueden pasarlo bien durante el verano sin riesgos bajo el lema ”tírate con cabeza, no de cabeza” ya que las consecuencias de una mala caída son de por vida, "si caes de pie y te rompes el pie, se cura en dos meses; en cambio la cabeza una vez te produce una lesión medular es de por vida” apunta Vega. Ya que como bien explica Toni Sureda con su experiencia personal, a la edad de 27 años fue a bañarse y dio un salto antes de entrar al agua, “como hace cualquier joven, por cualquier razón algo falló y tuve una mala caída que me hizo chocar la cabeza contra el fondo pero en el proceso se me aplastaron varias cervicales y fracturaron la médula” explica con sus palabras.

Vega menciona que “ahora que tenemos un programa de rehabilitación surgido hace cinco o seis años llamado Programa de Promoción y Recuperación de la autonomía funcional (PROA), tenemos subvenciones por parte de la administración. El proyecto se ha extendido a otras asociaciones y San Juan de Dios también lo ha adoptado y así queremos mantenerlo”.

Aún con la ayuda de PROA, lo que “intentamos es asesorar y dar ese apoyo que no teníamos ya que estábamos solos y desamparados, sobretodo tener un contacto entre nosotros mismos porque la mejor terapia es el contacto con los tuyos y luchar poco a poco” cuenta Vega. La asociación sigue contactando con las administraciones para eliminar las barreras arquitectónicas y poder conseguir unas ayudas domiciliarias que antes no existían así como también ayudas sociales.

“Nosotros fuimos los pioneros en conseguir estas ayudas para nuestros compañeros; no salimos recompensados con lo que nosotros aportamos, ya que hacemos muy buena propaganda, ahora solo nos queda esperar con que cumplan lo que dicen” afirma. La asociación pide “que se haga un estudio completo a cada uno de los usuarios ya que cada uno es distinto y se necesita una atención y unos cuidados específicos y que se nos tenga en cuenta, nosotros somos personas y tenemos derecho como cualquier otra, no somos de segunda y muchas veces nos tratan de tercera”.