El PP propuso un carril similar al bus VAO en Palma: «No se prevé una especial incidencia social»

El actual Consell de Mallorca, dirigido por el Partido Popular, se ha propuesto eliminar el carril bus VAO promovido por el anterior equipo de gobierno, aunque hace una década los ‘populares’ gobernaban en el ayuntamiento de Palma y tenían una visión diferente de la movilidad sostenible. En el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Palma aprobado en 2014 plantearon la posibilidad de realizar un carril bus VAO antes de 2020 «prioritariamente en los accesos por Ma-1 y Ma-19», es decir, donde está ubicado el actual, porque «es especialmente acusada la congestión que han de sufrir los autobuses que utilizan la Ma-19 los meses de verano».

Por este motivo, se plantearon crear un carril «segregado» para los autobuses en la autovía entre Coll d’en Rabassa y Avingudes en el sentido de entrada a la ciudad: «Se podría realizar a partir de la mediana central o utilizando el arcén mediante señalización variable». Esto significa que la infraestructura prevista podía ser un aprovechamiento de la franja central, como proponen actualmente los técnicos del Consell, o ampliar el tercer carril.

En el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Palma, además, destacaba tres puntos fundamentales: la mayor inversión correspondería al Consell de Mallorca, la reducción de capacidad «prácticamente no afectaría al tráfico de vehículos, por lo que no se prevé una especial incidencia social» y los nuevos carriles para autobuses «repercutirán en un aumento de la velocidad comercial y, por tanto, en una disminución de la contaminación generada».

En este sentido, el PMUS planteaba una movilidad más responsable, «en la que el uso del automóvil para movilidad no esencial (la que no se puede realizar en otro modo alternativo) se reduzca», así como una mayor utilización del transporte público y el crecimiento del viaje a pie: «La necesidad de abordar los procesos de planificación de una forma más sostenible e integrada, en concreto en los sectores relacionados con la movilidad urbana, ha sido ampliamente reconocida por las distintas administraciones a lo largo de toda Europa, desde el nivel local hasta el supranacional». Destacan además que es «especialmente significativa la no ejecución» de una infraestructura como el «tranvía bahía de Palma (Santa Ponça- Pama s’Arenal-Aeroport)».

Incluso apuntaban que el carácter turístico de Palma «añade una razón más para la reconversión de la ciudad en una ciudad para caminar, en donde sea posible recobrar la alegría de sentir las bellezas urbanas, a una velocidad humana, sin ruidos ni contaminación, convirtiendo ese camino peatonal en un aliciente no menor para vecinos y visitantes».

Asimismo, en el Plan insular de servicios de transporte regular de viajeros por carretera de Mallorca aprobado por el Govern de izquierdas, se incluía un punto llamado «Infraestructuras preferentes para la circulación del transporte público» en el que se puede leer lo siguiente: «Los problemas de tráfico que más penalizan el transporte en autobús son los que afectan a los accesos a Palma en las horas punta. Por ello, se propone que el Consell de Mallorca —como administración competente en este aspecto— estudie la posibilidad de crear carriles bus VAO en las siguientes vías rápidas: Ma-19 (Migjorn), aprovechando la mediana existente». Una posibilidad, por tanto, distinta a la decisión que finalmente se tomó por parte de la conselleria de Movilidad e Infraestructuras.