Antoni Bennàsar, decano de la facultad de Medicina: "A pesar del nombramiento voy a seguir dando clases de Microbiología"

Doctor en Biología y profesor de Microbiología en los estudios que va a dirigir, Antoni Bennàsar admite que pese a su nombramiento acaba de ser desvelado por este diario, ya lleva tres meses poniéndose al día. Uno de sus retos es lidiar con nueve alumnos más a partir del próximo curso.

¿Desde cuándo sabía que iba a dirigir la facultad de Medicina de las Illes Balears?

Desde hace tres meses estoy implicado en la labor que lleva a cabo el actual equipo decanal, poniéndome un poco al día de lo que este cargo implica. El actual equipo ha cumplido una misión y ahora quiere el relevo. Y yo lo entiendo porque es una labor bastante complicada. Si poner en marcha cualquier estudio no es fácil, imagínese los estudios de Medicina.

¿Tuvo dudas antes de aceptar el decanato?

Acepté después de pensármelo no poco tiempo. Pero me gustan los retos también como consecuencia de mis muchos años dedicados a la investigación y por ello di el sí.

¿Cuál es su formación?

Soy biólogo y soy profesor del área de Microbiología. Y desde el inicio de los estudios de Medicina estoy dando clases en esta asignatura a partir del segundo año.

¿Va a seguir impartiendo clases siendo el decano?

Sí, por supuesto. No puedo perder ese contacto. Y eso que no iba para profesor porque mi carrera estaba enfocada hacia la investigación.

También preside el comité de bioseguridad del campus...

Sí. Es un cargo que me piden que no deje y de momento voy a seguir. Esperemos que no vengan más pandemias porque fueron unos tiempos durísimos para todo el mundo y más aún para este comité. Aparte de esto soy director del máster de Microbiología avanzada y para este cargo habrá que buscarme un sucesor porque es evidente que no puedo acaparar tantas cosas.

Este próximo curso se ofrecerán 9 plazas más para estudiar Medicina, hasta 69...

Sí, es correcto.

¿Habrá que aumentar el número de profesores?

Las sesiones teóricas no necesitarán de más profesorado. Pero sí podrá generar algún problema, no demasiado serio, en la distribución de los grupos de prácticas. En Microbiología de segundo curso trabajamos con microorganismos patógenos y los grupos, por cuestiones de bioseguridad, no pueden superar las quince personas. Habrá que montar otro grupo y eso implicará más horas de profesorado.

¿Cree que esta facultad contribuirá a fidelizar a los médicos que se gradúen en ella?

Ese es el gran reto.

¿Sabe cuántos médicos de la primera promoción egresada de esta facultad que ha hecho el mir se ha quedado aquí formándose como especialista?

Dos. La que sacó la mejor nota de Balears se está formando en Son Espases y la otra creo que está especializándose en Menorca. Estamos hablando de los 59 licenciados en la primera promoción que se examinaron en enero porque los de la segunda todavía no se han presentado. Y todo ha dependido de la posición obtenida en la prueba y de si los hospitales de aquí les ofrecen la especialidad que desean.

¿Cuántos profesores tienen estos estudios?

Unos 400 y más del 55% de ellos son asociados, esto es, no están acreditados como docentes. Este es nuestro gran reto, ayudarles en los trámites burocráticos para que consigan acreditarse.

¿Son médicos asistenciales que han encontrado un respiro en la docencia?

Sí. Y con sueldos de miseria. El íntegro mensual puede oscilar entre los 280 euros del que imparte tres de clases a la semana y los 580 del que da seis.