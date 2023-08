El exconseller insular de Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca Iván Sevillano ha salido a defenderse después de varios días de silencio en los que el actual equipo de gobierno ha calificado la implantación del carril bus VAO de "ilegal" y ha presentado ante la DGT un informe para retirarlo: "Se puede compartir políticamente o no, pero se hizo de manera escrupulosamente perfecta y como ordena el procedimiento administrativo". Todo ello con un aviso: "Confío en no tenerme que ver obligado a convocar una rueda de prensa y dar luz acerca de la veracidad de muchas de las cosas que se están diciendo".

El dirigente de Unidas Podemos insiste en que ha tenido que "morderse la lengua" desde que se inició la polémica por las "reiteradas mentiras y acusaciones infundadas", y ha defendido que la decisión se tomó "con extremado rigor y pulcritud, tanto técnica como política". Por ello, reitera que el PP hizo la promesa electoral de quitar el carril bus VAO sabiendo que la decisión final no estaba en su mano: "No nos engañemos, todo esto tiene un único objetivo: esforzarse en la manipulación para atraer adeptos al debate técnico (siempre más complejo) y no tener que abordar la pregunta de qué modelo de movilidad tienen".

En este sentido, asegura que Mallorca se merece políticas "pioneras y valientes" como el propio carril bus VAO "aunque sea pagando un coste político quizás injusto" y afirma que seguirá defendiendo "donde haga falta" las decisiones que tomó: "Confío en que se vuelva a centrar el debate donde se merece estar, en la política y en las ideas. Yo tengo claro que mi modelo de movilidad es el transporte público, y lo continuaré defendiendo donde haga falta".