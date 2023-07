Denuncian que la falta de pilotos pone en riesgo los traslados aéreos del 061

El despido de tres pilotos por parte de la empresa Avincis, encargada de los traslados aéreos medicalizados en Baleares, tanto entre hospitales de las distintas islas como a centros de la península, no permite cumplir las condiciones del contrato, que establece que debe haber cuatro aeronaves operativas permanentemente en Baleares, y puede tener graves consecuencias en el servicio. Esta es una de las irregularidades que los representantes del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA) plantearon en la reunión que mantuvieron a principios de junio con el gerente del 061 de las islas, Eloy Villalba. Por su parte, fuentes del servicio de urgencias médicas admiten que se produjeron varios «incidentes» por falta de cobertura de este servicio el pasado mes de marzo que dieron pie a la apertura de dos expedientes, aunque mantienen que la situación se ha normalizado y actualmente el servicio se está cumpliendo «sin problemas».

La gestión de las aeronaves sanitarias de Baleares se adjudicó el pasado mes de marzo a Avincis, una empresa sueca que realiza servicios similares en toda Europa. El contrato con el 061 establecen que deben estar operativos un helicóptero ambulancia en Mallorca, otro para Ibiza y Formentera, un avión en Menorca, y otro avión, denominado «backup», destinado a cubrir los huecos que se puedan producir por problemas técnicos o al coincidir más de un servicio.

El pasado 17 de marzo Avincis despidió a tres de los pilotos de la plantilla de Baleares aduciendo una «mejor organización de los recursos». Según el SLTA, esta reducción de personal ha conllevado que el helicóptero con base en Palma y los aviones de Menorca y el «backup», ya no cuenten con una tripulación operativa las 24 horas del día. «La falta de una doble tripulación», explican fuentes del sindicato, «implica que un avión quede inoperativo después de un servicio, ya que los pilotos no pueden volar más de doce horas seguidas».

Representantes del SLTA se reunieron el pasado 1 de junio con Eloy Villalba, gerente del 061 de Baleares, y le transmitieron que, a su juicio, la empresa no está cumpliendo el pliego de condiciones y no garantiza la disponibilidad de los medios requeridos. Insistieron que el despido de los tres pilotos ha puesto en riesgo la operatividad de las aeronaves, y que solo estarían garantizadas dos de ellas por falta de tripulaciones. También denuncian que la empresa no está respetando el descanso diario o semanal de los pilotos, una cuestión de vital importancia para la seguridad de las operaciones.

Desde el sindicato solicitaron al IB-Salut mediara de forma urgente ante la adjudicataria del servicio para que readmita a los pilotos despedidos, y que achacan a una «política generalizada de recortes».

Consultado sobre esta denuncia, un portavoz del 061 de Baleares mantiene que no se están registrando problemas para cubrir los servicios. «Los despidos se produjeron antes de que Avincis asumiera el servicio», indican. «En marzo sí hubo tres o cuatro incidentes por falta de cobertura, por los que se abrieron dos expedientes a la empresa, que están pendientes de resolver. Pero desde entonces no se han detectado problemas en el servicio».

Desde el 061 explican que en la actualidad hay dos pilotos de baja médica y que en Mallorca se está cubriendo la falta de un helicóptero por las noches con un avión, «pero el contrato se está cumpliendo».

Fuentes de los trabajadores insisten en que los recortes provocaron que durante varios días solo quedara el avión de Menorca operativo para todas las islas, y que hay pilotos que deben hacer doce horas de guardia presenciales y luego seguir localizables.