Un Pablo Simón, que este sábado hizo las delicias del público que fue a escuchar su conferencia ‘El ciclo de 2023, ¿una elección en dos actos’, en la sede de CCOO en Palma, aseguró que el encaje del diputado ecosoberanista Vicenç Vidal en Sumar, además de ser «la novedad» en Baleares al llegar por primer vez Més al Congreso «tiene cierto sentido porque es una plataforma confederal», que agrupa hasta dieciocho partidos, «muchos con bases territoriales». El politólogo, a preguntas de este diario, descarta que vaya a ver «problemas» en el funcionamiento del grupo, si bien dependerá de si se forma gobierno o no, además de que «coloca la pelota en el tejado de Més: por primera vez va a tener que demostrar que su presencia en el Congreso también es útil para conseguir cosas para las islas».

Sobre los resultados de las elecciones generales, tras la victoria del PP el 28 M, «con el empate 4-4 por bloques, demuestra que el comportamiento electoral de Baleares suele ir muy alineado con el ciclo político». «Ya había sido extraño el que no hubiera habido alternancia en la legislatura anterior».

«Francina Armengol había batido un récord» para el PSOE con su permanencia en el Consolat de Mar. «Lo que tiene relevancia es poner el énfasis en lo bien que ha aguantado el PSOE respecto a las expectativas». Había «diferenciales de entre 4 y 6 puntos entre los bloques y finalmente ha quedado en torno a 1,5 puntos. El que el PP sea el partido más votado en las islas no es sorprendente, el que se llegue a una situación de empate no es tan común». En opinión del profesor de la Universidad Carlos III este resultado «demuestra que tiene que haber muchas explicaciones», algunas habrán tenido que ver «con la movilización de la izquierda y otras con lo incómodo que a cierto votante moderado de derechas le resulta la alianza del PP con Vox, lo que puede haber desmovilizado a parte de los votantes, particularmente en la última semana».

Simón llama la atención sobre que «cuando la gente hace análisis desde fuera de Baleares hay quien piensa que Vox no cogobierna las instituciones aquí porque no está dentro del gobierno autonómico», lo que se debe «al desconocimiento de los papeles que juega el Consell». E insiste en que «a cierto votante moderado de derechas —en la órbita de Ciudadanos— le puede haber desmotivado», cuando «se daba por descontada la victoria ‘popular’ al no agradarle demasiado los pactos a los que se ha llegado».

Sobre lo que viene, el mediático analista cree que Alberto Núñez Feijóo será «un irresponsable» si se presenta a la investidura y solo hay dos alternativas: o que lo haga Pedro Sánchez o ir a elecciones. Y si el líder socialista cierra un pacto con sus socios, incluyendo a Junts, todo rodará, pero en caso contrario «los pactos tienen que ser de gobernabilidad». Quita hierro a un gobierno sin mayoría en el Senado, «que importa nada», y remarca «la mayoría de las comunidades en manos de la oposición, que importa todo».