Begoña Amengual, directora general de MAC Hotels, ha sido seleccionada por su trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador como la ganadora de la Dirección Territorial de Baleares de los ‘Premios Mujer Empresaria CaixaBank 2023’, que cada año reconocen el talento y la excelencia profesional de mujeres empresarias referentes en España; y que fomentan las redes de contactos entre directivas líderes en el mundo. Con las entrevista a Begoña Amengual se cierra la cuarta edición del Programa Dones d’Empenta. El evento, enmarcado en el programa Wengage de CaixaBank, con la colaboración de Diario de Mallorca, busca potenciar la igualdad de género y dar a conocer a empresarias y profesionales de prestigio.

Llamamos a esta sección Dones d’Empenta, ¿se considera una mujer emprendedora?

Sí, me considero una mujer emprendedora y a la vez responsable y valiente, el hecho de liderar una cadena hotelera familiar y trabajar de forma ardua para su constante desarrollo demuestra este espíritu emprendedor y mi compromiso con todos quienes forman la empresa.

¿Qué ha supuesto recibir el Premio Mujer Empresaria de CaixaBank?

Recibir el Premio Mujer Empresaria de CaixaBank ha sido un honor, es un reconocimiento muy gratificante. Este premio, que destaca el papel de las mujeres en el ámbito empresarial, en mi caso me ha hecho ratificar el compromiso que tengo con el mundo turístico, con Baleares, con nuestra propia empresa y por supuesto con todas las personas que me acompañan en este camino, en especial por supuesto las mujeres.

Ha desarrollado su carrera en MAC Hotels, la empresa fundada por su padre, ¿Siempre supo que quería dedicarse al sector turístico?

Sí, jamás he tenido ninguna duda. De niña, cuando me preguntaban que quería ser de mayor, la respuesta era «clienta de hotel». De mayor el hecho de dedicarme en cuerpo y alma a gestionar nuestra empresa, me ha dado a la vez la oportunidad de descubrir muchos hoteles, cosa que me encanta. Estudié económicas para entender el mundo de la empresa, aunque por supuesto, mis padres han sido siempre el mejor ejemplo a seguir.

¿Qué oportunidades de crecimiento profesional le ha brindado el sector y la empresa familiar en particular?

El sector turístico ofrece numerosas oportunidades de crecimiento profesional al ser tan amplio en todas sus vertientes. Al empezar de muy joven en MAC Hotels, he tenido la oportunidad de conocer casi todas las áreas, desarrollando la mayor parte de mi carrera en las áreas de administración, finanzas y RRHH. Tengo la suerte de estar acompañada de un gran equipo directivo entre los que se encuentran, por supuesto, mis hermanos, así como otros grandes profesionales del sector.

Como directora general de MAC Hotels, ¿Cuáles han sido los principales retos a los que se ha enfrentado?

Uno de los principales retos a los que me he enfrentado como directora general ha sido mantener la competitividad de nuestros hoteles en un mercado turístico en constante evolución. La digitalización y la demanda cambiante de los clientes han sido desafíos importantes a los que nos hemos tenido que adaptar. Actualmente, la gestión de un equipo diverso, la retención del talento y una estrategia en pro de la sostenibilidad son retos muy importantes.

«Debemos promover la educación en ciencia y tecnología entre las niñas»

¿Diría que las mujeres ejercen un liderazgo diferente al de los hombres?

Sí, las mujeres aportan diferentes perspectivas, habilidades y enfoques a los equipos directivos. Tendemos a ser más empáticas, colaborativas y centradas en la construcción de relaciones sólidas. Esta diversidad de estilos de liderazgo puede enriquecer la toma de decisiones y promover un entorno empresarial más equilibrado y exitoso.

Si es así, ¿qué puede aportar la mujer a los equipos directivos de la empresa?

Las mujeres tenemos la capacidad de gestionar y conciliar diferentes responsabilidades, así como una intuición y empatía que nos permite tomar decisiones considerando no solo los aspectos financieros, sino también los impactos sociales y humanos. Que estemos en los equipos directivos implica fomentar la innovación, la creatividad y la resolución de problemas desde diversas perspectivas.

¿Diría que las empresas hoteleras han sido pioneras en la incorporación de la mujer?

Sí, sin duda a lo largo de los años hemos visto cómo las mujeres han ocupado roles importantes en el sector hotelero, tanto en la gestión hotelera como en áreas como en marketing, administración y recursos humanos. Aunque aún queda trabajo por hacer, las empresas hoteleras han demostrado ser conscientes de la importancia de la igualdad de género y han tomado medidas para promover la diversidad y la inclusión.

¿Qué cree que debería cambiar para que aumente la presencia de la mujer en ámbitos como la ciencia, la tecnología, los puestos directivos, etc.?

Para aumentar la presencia de la mujer en estos ámbitos, es muy necesario fomentar la igualdad de oportunidades desde las etapas educativas tempranas. Debemos promover la educación en ciencia y tecnología entre las niñas, eliminar los estereotipos de género y ofrecer modelos de referencia femeninos en estos campos. Además, las empresas y organizaciones deberíamos implementar políticas de igualdad y también de diversidad, así como programas de mentoría y desarrollo profesional para apoyar el avance de las mujeres en estas áreas.

«Las mujeres se enfrentan a barreras invisibles y prejuicios que dificultan su avance»

¿Cuál es el principal escollo con el que se encuentra la mujer a la hora de desarrollar su potencial profesional?

Partiendo de la base de que en el sector turístico las mujeres tenemos mucha presencia y quizás en otros sectores aún existe mucha dificultad en la conciliación familiar, desigualdad en la formación, a menudo, las mujeres tienen que enfrentarse a barreras invisibles y prejuicios que dificultan su avance en la carrera profesional. Es fundamental derribar estos obstáculos y promover entornos laborales que valoren y aprovechen el talento y las capacidades de todas las personas, independientemente de su género.

¿Cómo ve el futuro de la mujer emprendedora?

Soy muy optimista, además de contribuir activamente a que tengan un futuro prometedor, la vida me ha regalado cuatro maravillosas hijas a quienes me esfuerzo por transmitir la importancia de la formación y el compromiso.Dicho esto, cada vez mas mujeres están rompiendo barreras y demostrando su capacidad para emprender y liderar con éxito sus propios negocios o habilidades en puestos directivos.La sociedad está reconociendo el valor que las mujeres aportamos al ámbito empresarial, y se están implementando medidas para fomentar nuestra participación y éxito. Con apoyo, recursos y oportunidades equitativas, las mujeres tenemos un horizonte lleno de posibilidades para alcanzar nuestras metas y contribuir al crecimiento económico y mejora social.