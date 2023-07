Pedro Marín: «Hemos superado los excesos de Magaluf, en Playa de Palma somos mucho peores»

«Inversión por parte de la Administración, limpieza y seguridad «son los objetivos que se marca Pedro Marín (Palma, 1976), nuevo presidente de la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma. Estará al frente de la mayor patronal de los destinos mallorquines (144 establecimientos, con más de 34.000 plazas de asociados) al menos hasta 2027. Lamenta que los excesos se han vuelto a instalar en la zona a todo tren.

¿Cómo está yendo la temporada en Platja de Palma?

Está siendo buena. Las previsiones en abril eran mucho mejores, se preveía un 90-95 % de ocupación, y no está ocurriendo. Creo que acabaremos entre un 80-85 %. Será parecida a la del año pasado, las reservas son de último minuto. Antes los alemanes reservaban a seis meses vista y ahora dos o una semana antes. Dificulta más la planificación en cuanto a personal o proveedores. Es cierto que hemos subido entre un 7-10 % los precios respecto al año pasado, lo que mitiga un poquito el 10 % de inflación.

¿El turismo de excesos vuelve a campar a sus anchas?

Después de la pandemia, con la apertura de los hoteles a mitad de temporada, se veía una tendencia de un turismo de mayor calidad, pero el año pasado ya se ralentizó y vamos otra vez en 2023 al turismo de borrachera, al incivismo. Y ya no solo es el público que viene, sino la dejadez de la Administración. La suciedad está en la calle, las borracheras, la permisividad, se ven pocos efectivos policiales… Se podía prever por poner las elecciones en el ecuador de la temporada, pero tanto abandono en la zona es denunciable.

Para colmo se viraliza ese vídeo de un turista defecando en la cara de otro. La peor imagen de Platja de Palma.

Es la imagen que nosotros estamos presentando últimamente. Si dejas la permisividad en la vía pública, pues al final ocurre esto. Es un llamamiento a este tipo de turistas que vienen aquí y es como un Octoberfest y un carnaval fusionados durante seis meses. Esto es lo que hay que cambiar.

¿Ya se han reunido con los nuevos alcaldes?

Me reuní el día 13 de julio con Jaime Martínez y Javi Bonet.

¿Qué reivindicaciones son más urgentes para su patronal?

Evidentemente, limpieza, inversión en infraestructuras y movilidad y seguridad ante todo. Con esta permisividad, la venta ambulante parece semilegal, y ya no es de artículos como gafas o gorras, sino de alcohol y drogas. No se puede vender alcohol en la vía pública más allá de las nueve y media de la noche, pero hasta las seis de la mañana todo esto se observa. Reclamamos un poquito más de control a los comercios o los supermercados, que cada 20 metros en la primera y segunda línea de playa están poniendo uno y esto es lo que prolifera.

¿Confían que se tendrá en cuenta ahora con los cambios en la Administración?

Sí puede favorecer porque sí que se veía estos últimos años un poquito de abandono en la zona, pero tampoco hemos salido muy emocionados. Antes en campaña decían «prometemos y volvemos a prometer...». En la reunión ya nos dijeron que no tenían presupuesto, el CAZ y la iluminación de primera línea, que tenían que empezar en noviembre, no sabían si lo podrán hacer. La iluminación, que ahora es provisional, es una inversión que esperamos desde hace ocho años.

Pero había fondos europeos asignados...

Había unos fondos europeos en los que faltaba una firma del Ayuntamiento. Otros 10,5 millones de fondos Next Generation que tampoco saben ahora dónde están. Al final es lo uno por lo otro y nosotros la casa sin barrer.

Su patronal lamentaba la oportunidad que había perdido el ayuntamiento de Palma por no asumir las competencias para la aplicación del decreto de turismo de excesos, cuando en Calvià sí se hizo, con buenos resultados.

Sí. Hace diez años pensábamos que era imposible llegar a los excesos que tenían Palmanova y Magaluf. Ahora mismo los hemos superado. Somos peores, mucho peores que Magaluf ahora mismo en Platja de Palma. Reclamamos las competencias de ese decreto y que se creen ordenanzas municipales como la de Ámsterdam, en contra de beber en la vía pública. Allí multan directamente los cuerpos de seguridad a los que cometen un delito en la calle. Faltan dinero y efectivos, con lo que se recaudaría se podrían autoabastecer.

¿Su padre [el expresidente Francisco Marín] le ha dado algún consejo para el cargo?

Sí, que no me presentase [ríe]. No, no. Yo he vivido 15 años su presidencia, también he ejercido de secretario con Isabel Vidal. Tengo la asociación hotelera en la sangre y aparte he vivido y estudiado aquí, trabajo aquí, tengo buenos amigos aquí, o sea es mi playa. Y creamos Palma Beach, una marca de calidad, también con este objetivo, en busca de este cambio de modelo turístico. Entonces era como una obligación para mí asumir con mucho orgullo e ilusión este cargo.

¿Cuáles son sus prioridades?

Los empresarios podemos hacer inversiones, pero ordenanzas como el decreto contra los excesos nos vienen en contra porque tienen siete inspectores para levantar actas en hostelería y restauración, uno para urgencias y no hay una ley antiexcesos dedicada exclusivamente al comercio. Pedimos que la inversión sea paralela a la privada, limpieza y seguridad.

Ha crecido aquí, ¿cómo era Platja de Palma?

Ha cambiado completamente, No era un turismo de cinco estrellas, pero era más familiar. Teníamos doce discotecas, pero era diferente.

¿Hay que erradicar la oferta hotelera más obsoleta que atrae al turismo de borrachera?

Por supuesto, pero ese tipo de hoteles debe ser un 5 % de la oferta, unas 6.000 plazas. De los 144 establecimientos que son asociados, todos han hecho alguna reforma en los últimos diez años. Sí se necesita la reconversión de las zonas maduras con los fondos europeos.

Con el cambio en las Administraciones desaparece la moratoria y el decrecimiento. ¿Caben más hoteles en Platja de Palma?

Sí caben. Lo que hay que ver es cómo se venden esas plazas turísticas que tiene la Administración o qué hoteles vamos a dejar construir. Si tienes un solar turístico y puedes edificar allí un hotel porque así se establece en el Plan General se tiene que permitir. Genera calidad.

¿Si este destino no estuviera repartido entre dos ayuntamientos sería más fácil potenciarlo como un destino de calidad?

Sin lugar a dudas. Incluso siendo del mismo partido, como en esta legislatura, a veces ha habido incomunicación, hay que lidiar con dos cuerpos de seguridad del Estado. Perjudica un montón la operativa. Pertenecer a Palma en vez de ser algo positivo es un hándicap. Se destinan todos los esfuerzos a la ciudad y a la playa de los turistas nos tienen abandonados. La administración tiene una deuda histórica con nosotros desde hace 25-30 años.