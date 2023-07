La mujer emprendedora debe tener en cuenta una serie de factores a la hora de idear un nuevo proyecto y ponerlo en marcha con éxito. Entre ellos, destacan el compromiso, la capacidad de asumir riesgos y la formación constante. Estas son algunas de las claves esenciales para el avance femenino en la empresa y la sociedad. Así lo resaltaron relevantes profesionales de diferentes sectores que participaron el pasado lunes 24 de julio en el club Diario de Mallorca en el encuentro ‘Dones d’Empenta’, que este año cumple su cuarta edición.

El evento, enmarcado en el programa Wengage de CaixaBank con la colaboración de Diario de Mallorca, promueve potenciar la igualdad de género y dar a conocer a profesionales y empresarias de prestigio.

Esta cuarta edición contó con la participación de Weife Wang Liu, propietaria de los restaurantes Made in China y Dao Gu; Inés Batle, presidenta de la Asociación Hotelera de Cala Millor; Montse Mas, abogada socia de Garrigues en Baleares y Dolors Feliu, directora comercial de Banca Retail de CaixaBank en Baleares.

La mesa redonda sirvió para conocer las experiencias de mujeres que ocupan puestos directivos en ámbitos tan diversos como el hotelero, la hostelería, la abogacía y la banca. Sus exposiciones desentrañaron las claves para avanzar en el equilibrio profesional y personal. Compartieron sus experiencias en un debate moderado por María Jesús Riera, coordinadora del Club Diario de Mallorca.

Momento ideal para emprender

El coloquio arrancó con una pregunta: ¿Cuál es el momento adecuado para emprender un nuevo proyecto?. Antes de responder a esta cuestión esencial cada una de las participantes describió su perfil personal. Montse Mas es abogada, economista y socia de Garrigues en Baleares. Cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento global a inversores extranjeros y multinacionales con proyectos de inversión en nuestro país. Garrigues dispone de una plantilla de 2.500 abogados en España de los que 30 se encuentran en Baleares. Madre de dos hijos, Mas resaltó que es necesario tener mentalidad emprendedora, y las circunstancias te deben acompañar. «Depende del momento personal y vital pero ante todo se necesita voluntad, compromiso, motivación, pasión por iniciar el proyecto y calcular los riesgos», explicó la abogada. En su opinión, para tener éxito no hay que centrarse tanto en lo que quieres ser sino en lo que quieres hacer, aprender a sacar el trabajo adelante y proyectar la actitud de que se está para lo que haga falta».

El caso de Inés Batle es diferente. Proveniente de una familia de hoteleros, decidió que no quería estudiar turismo y se decantó por la ingeniería. Pero en un momento de su vida, con tres hijos pequeños, se arriesgó a emprender por su cuenta tras su experiencia laboral como ingeniera al frente de las obras en el marítimo de Palma. «Nunca me sentí discriminada por ser mujer. Si estás formada y logras una posición, te ganas un respeto. Siempre inculco a mis hijos la importancia de la formación y el compromiso con un proyecto», precisó. «Hay que aprender a ir paso a paso. No tener miedo, sentirse segura porque los momentos vitales relevantes se presentan sin preverlo», sostuvo la empresaria.

Desde el mundo de la hostelería, Weife Wang Liu relató su historia personal de superación en un camino lleno de obstáculos. Llegó a Mallorca hace diez años con sus dos hijos pequeños con el objetivo de cambiar de vida. «Estoy satisfecha porque en esta isla me he convertido en otra mujer más segura y me liberé», manifestó. Se trasladó a la isla con 40 años y divorciada: «Los hombres en China son muy machistas. Mi familia se opuso al divorcio y he logrado sacar a mis hijos adelante sola, sin ningún apoyo». Ahora es propietaria de los restaurantes Made in China y Dao Gu. «Antes no confiaba en mi misma, he aprendido a romper la inseguridad, ser más fuerte, emprendedora leyendo, viajando y aprendiendo en la escuela de la calle. La mujer debe ser libre como el hombre», concluyó.

Tal como explicó, su siguiente desafío es ofrecer comida sana, sin conservantes usando las nuevas tecnologías que sean capaces de suplir la falta de personal formado en el sector. «Quiero analizar el mercado chino porque está muy avanzado en la utilización de la tecnología para producir más y mejores platos. La gente cocina cada vez menos en sus casas y busca la comida casera. Yo conozco el mundo de la gastronomía desde mi nacimiento», explicó.

Como representante del ámbito de las finanzas, Dolors Feliu, relató su experiencia. Madre de tres hijos, lleva 25 años trabajando en CaixaBank, entidad en la que ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad, entre ellos, directora de Área de Negocio, directora de Recursos Humanos y directora comercial de Red.

Feliu resaltó su interés por avanzar y evolucionar en diferentes ámbitos en su carrera profesional: «Seguir aprendiendo me motiva y CaixaBank me lo ha permitido». Durante la mesa redonda, la directora comercial de Banca Retail de CaixaBank en Baleares mencionó la importancia que la entidad da al fomento de la igualdad de género. En este sentido, puso de relieve el programa Wengage para fomentar y visibilizar la meritocracia, la igualdad de oportunidades, la diversidad de género, funcional y generacional.

«La diversidad de género no es una tendencia sino que nos ocupa a todos y ha llegado para quedarse», agregó al mismo tiempo que recordó el papel que tienen iniciativas como la de Dones d’Empenta para fomentar el debate sobre la diversidad de género. «Está incluida en nuestro plan estratégico y el CEO y la alta dirección creen firmemente en ella lo que se demuestra con las medidas y planes de diversidad puestos en marcha por CaixaBank», relató.

Además, puso en valor la mayor presencia de mujeres en puestos directivos lo que demuestra el avance hacia la igualdad y la diversidad. En la actualidad, en el caso de Baleares, el 51 por ciento de mujeres ocupan funciones directivas en la entidad bancaria.

El papel femenino por sectores

La iniciativa Dones d’Empenta da visibilidad a destacadas profesionales de todos los sectores. La mesa redonda celebrada el pasado lunes sirvió para que sus participantes describieran la situación de la mujer en cada uno de estos ámbitos.

Dolors Feliu aseguró sentirse afortunada porque trabaja en una entidad que reconoce la riqueza de la diversidad de género, funcional y generacional. «, sostuvo. «La cuestión de la igualdad tiene que ver con el talento y la meritocracia», sostuvo. Para demostrar que se están produciendo grandes avances en materia de igualdad, Feliu mencionó un estudio de la OIT realizado en 2019 a 13.000 compañías presentes en 7 países. Indicó que una de las principales conclusiones del estudio es que las empresas diversas «son más rentables» ya que «se ha demostrado que tres de cuatro empresas que fomentan los cargos directivos de mujeres aumentan entre un 5 y un 20 por ciento los beneficios». Además, recordó que el 80% del poder de decisión de compra lo tienen las mujeres. Por su parte, Inés Batle, como representante del sector hotelero, manifestó que las mujeres «deben demostrar que tienen la misma capacidad que los hombres» y recordó que la mujer «siempre ha mejorado el bienestar de la familia».

Desde el ámbito de la abogacía, Montse Mas recordó que más del 50% de los estudiantes de derecho son mujeres, lo que demuestra su peso en el sector y asi se refleja en la carrera judicial y en los grandes despachos. Afirmó que en Garrigues la igualdad de trato y oportunidades es una prioridad: «Creces profesionalmente en función del talento y el compromiso con el proyecto, y las políticas y planes del despacho te facilitan conciliar vida personal y trabajo. Fomentamos diferentes programas con estos objetivos, como el mentoring para ayudar a las abogadas más jóvenes en su desarrollo profesional, con la experiencia de socias y asociadas».

Precisamente las participantes en la mesa redonda recalcaron el relevante papel de la mentoría entre mujeres en las empresas para mejorar su proyección profesional. El mentoring permite a la profesional con mayor experiencia orientar a otra con menos en su carrera profesional y crecimiento personal. Al respecto, Dolors Feliu aludió a las cualidades que tradicionalmente hemos identificado como cualidades femeninas como «la empatía y la estimulación de la participación respecto a las masculinas: análisis y racionalidad».

En este punto, Inés Batle sostuvo que las mujeres «tenemos otra forma de empatizar, sin miedo a expresar lo que sentimos, una actitud que ayuda a arroparse entre nosotras». «Cuando trabajaba en la obra como ingeniera me llamaban la ‘psicóloga’ por mi capacidad de empatizar», añadió. Weife Wang Liu puso el ejemplo de China y cómo ha intentado trasladarlo a la isla: «Las mujeres chinas se arropan entre ellas. Lo mejor es sentirse rodeada de mujeres ayudadas por otras mujeres».La cuestión de la dificultad para conciliar la vida personal y profesional fue otro de los puntos que se trataron durante la mesa redonda. Todas reconocieron que se ha avanzado mucho en este sentido con las medidas de conciliación en las empresas, aunque matizaron que todavía queda camino que recorrer.

Consejos para emprender

A modo de conclusión del encuentro, María Jesús Riera, la coordinadora del Club Diario de Mallorca y moderadora del debate, preguntó a las participantes sobre los consejos que darían a una mujer que quiera emprender.

Inés Batle tiene claro que lo primero es perder el miedo. «Hay que intentarlo y controlar los riesgos». «En España todavía existe temor a emprender. Si fracasas, cuesta levantarse, al contrario que lo que sucede en Estados Unidos. De todos modos, en general, las mujeres no tenemos tanto miedo al fracaso», matizó. Montse Mas precisó que el concepto de riesgo evoluciona con la edad y a lo largo de la vida. A su juicio, las claves para el éxito es «tener compromiso con un proyecto y con el cliente además de esforzarte en una formación y actualización constantes». Por su parte, Dolors Feliu sintetizó los retos para la mujer emprendedora: «Creer en ti misma, tus fortalezas, tener tolerancia al error y compromiso para asumir mayores responsabilidades».