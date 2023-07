Ibiza deroga la ordenanza de alcohol “porque no funciona”

El pleno del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado esta mañana la derogación de la ordenanza municipal de regulación de alcohol “porque no funciona”, en palabras de Catiana Fuster, segunda teniente de alcalde y responsable del área Social, Educación, Juventud y Protección Civil. El nuevo equipo de gobierno ya ha empezado a trabajar, con el asesoramiento de técnicos, para crear una nueva en breve que, además, incluirá “medidas preventivas”. La derogada “no era realista”, afirma Fuster. La nueva “se adaptará a la realidad social”.

La edil considera, además, que aunque era la ordenanza “más restrictiva” de España, “en cinco años”, desde que entró en vigor, no ha servido para solucionar el problema del alcoholismo entre los jóvenes: “No se ha hecho nada hasta los últimos dos años, cuando había siete expedientes abiertos”.

"Muchas excepciones"

Fuster critica, además, que ha habido “muchas excepciones, más que cumplimientos, firmadas por el exalcalde Rafa Ruiz”, para el incumplimiento de la ordenanza, y que no se ha tenido en cuenta la aplicación de “medidas educativas sancionadoras”, como trabajos sociales. Entre las excepciones a su aplicación avaladas por Ruiz, Fuster recuerda las fiestas “de algunos barrios, no de todos”, la Feria Medieval y diversos conciertos multitudinarios al aire libre.

Carmen Boned, edil del PSOE, recuerda que la ordenanza surgió en 2015, cuando gobernaba el PP, ante la preocupación por el consumo de alcohol masivo, especialmente en botellones, entre los jóvenes, que se iniciaban a los 13 años de edad y a los 14 ya habían tenido su primera borrachera. Aprobada definitivamente en julio de 2018, Boned señala que Vila se convirtió así “en el primer municipio libre de alcohol de la isla”.

"Irresponsabilidad"

“Es difícil de entender su derogación, es una irresponsabilidad”, critica la socialista, que, no obstante, admite que era necesario “modificarla”, aunque esto se podría hacer sin eliminarla previamente. Desde el grupo se reconoce también que “ya se habían iniciado las tareas de modificación de algunos de los puntos de la normativa, dado que necesitaba una actualización, pero la derogación, sin haber en marcha una alternativa, no es razonable”. Boned cree que “al nuevo equipo de gobierno no lo interesa la salud de los más jóvenes de la ciudad, es una responsabilidad de todo el mundo, familia, centros educativos y también de las instituciones como el Ayuntamiento velar por la salud de los más jóvenes, y no normalizar el consumo del alcohol tal como sucede con la derogación de la ordenanza”.

“Vamos a modificarla y a mejorarla”, replica Fuster: “Hay que darle forma para que se adecue a la realidad”, señala

“Vamos a modificarla y a mejorarla”, replica Fuster: “Hay que darle forma para que se adecue a la realidad”, señala, al tiempo que resalta que “derogar no implica que se fomente el botellón” desde el Consistorio, pues considera que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana de 2015 ya contempla el consumo de alcohol en vía pública como una infracción. La segunda teniente de alcalde recuerda a Boned que durante una reunión en el Casal d’Igualtat “el PSOE puso sobre la mesa la modificación” de esa ordenanza: “Ustedes [los socialistas] ya sabían que no funcionaba”.

A juicio de Carmen Boned, “no es que no funcione esa ordenanza, es que hay que mejorarla”. “No entiendo -añade- por qué hay tanta prisa en derogarla. (…) ¿No había algo más importante que esto por derogar?”. Catiana Fuster afirma que si se han dado prisa para finiquitar esta ordenanza (en el primer pleno con contenido de este mandato) es porque se trataba de uno de los compromisos electorales del PP. De la misma manera, la nueva ordenanza “no tardará en salir”, pues “ya se está trabajando en ella”. Ante la insinuación de que, mientras tanto, podría servirse alcohol en instalaciones deportivas, Fuster apunta que “hay legislación estatal que ya lo prohíbe”.

El PSOE se quedó solo en la votación. Vox y la edil de Unidas Podemos respaldaron al PP. En el caso de Vox, su portavoz, Héctor Rubén Andrés Delgado, explica que han dado “un voto de confianza” al equipo de gobierno “para que se mejore” la ordenanza. Por su parte, Guadalupe Nauda (UP) cree que debe “revisarse porque no ha dado resultado”, dado que el consumo de alcohol entre los jóvenes es muy elevado. Considera que en su elaboración ”deben participar las entidades sociales”.

Medalla de oro

Por otra parte, se acordó en el pleno la concesión de la Medalla de Oro 2023 al exdirector del Patronato de Música, Manuel Ramón Mas, "una figura clave para entender el gran desarrollo de la enseñanza y la actividad musical en la ciudad de Eivissa en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI".