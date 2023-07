El Partido Popular y Vox impedirán que la consellera de Vivienda, Marta Vidal, comparezca en el Parlament para dar explicaciones sobre el caso Metrovacesa. Los populares y la formación ultraderechista han denegado la solicitud del PSIB-PSOE en la que exigían que la consellera aclarara la situación en la Cámara Balear. En este sentido, cabe recordar que el Govern de Prohens abortó la compra de 88 viviendas de Metrovacesa promovida por la anterior presidenta, Francina Armengol, para alquiler social en Palma.

"La ciudadanía merece conocer la verdad de esta situación. Ofrecieron una rueda de prensa con un informe falso, escondieron información de manera consciente y no dieron a conocer todos los datos. Es muy grave que 88 viviendas que podrían estar ya en manos de los jóvenes se culminen por parte de fondos buitre " aseguró el portavoz de los socialistas, Iago Negueruela.

En este sentido, el portavoz exigió que Vidal aclare "la relación que tiene con los fondos buitre y las llamadas que ha hecho antes de ocupar el cargo de consellera". La semana pasada un mail desveló la existencia de contacto entre el PP y el fondo comprador de los pisos antes de la investidura de Prohens.

Por otro lado, desde el Partido Popular han argumentado su voto en contra de esta comparencencia en el Parlament debido a que todavía se está conformando el nuevo Govern. "No nos han ofrecido ni los 100 días de cortesía para la entrada del nuevo Ejecutivo y las consellerias no han formado todos sus equipos", ha defendido el portavoz Sebastià Sagreras. No obstante, el portavoz ha detallado que "la consellera y el Partido Popular son los primeros interesados en hablar de Metrovacesa. Ella ya se ha ofrecido a dar una comparecencia cuando se lleve a cabo la operación".

"Iregularidades sustanciales"

El pasado jueves El Govern elevó a la Fiscalía la compra de 88 pisos a Metrovacesa aprobada por el Ejecutivo de Armengol tres días antes de las elecciones. También revocó la adquisición de estas viviendas tras apreciar «irregularidades sustanciales» en el expediente «que suponen la nulidad del acuerdo de compra». En concreto, se refirieron a informes jurídicos desfavorables, a falta de memorias obligatorias por ley y a posibles requerimientos de indemnizaciones por parte de la empresa promotora.

"Querían construir 88 viviendas de lujo invirtiendo 26 millones de euros. Con esta inversión se pueden llevar a cabo 250 viviendas públicas, era una operación que no tenía sentido y la consellera dará explicaciones sobre esto", ha comcluido el portavoz popular.