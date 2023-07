Condenado por entrar en un domicilio que había alquilado a unos inquilinos

Ningún propietario que ha alquilado una casa a un inquilino puede entrar, y mucho menos a la fuerza, en el domicilio de los moradores. Una situación como la descrita ha sido protagonizada por un ciudadano mallorquín, que decidió entrar en su domicilio, aprovechando que sus inquilinos estaban de viaje, y colocar varios candados para que los moradores no pudieran volver a entrar en su casa. Por este incidente, el propietario ha sido declarado culpable de un delito de coacciones y tendrá que cumplir una condena de dos años de prisión. En este caso existe la posibilidad de que se pueda beneficiar de la libertad condicional.

Los hechos, que han sido valorados por el tribunal de la Audiencia de Palma, ocurrieron hace dos años en una finca con piscina ubicada en una localidad de Mallorca.

El propietario alegó en su defensa que decidió entrar en el domicilio al sospechar que había sido abandonada por los inquilinos, aunque en ningún momento le notificaron su marcha del inmueble. Además, también señaló que el espacio del jardín y piscina estaba en muy mal estado. Hacía días que no veía ningún morador en el inmueble y que el coche de sus inquilinos no estaba aparcado frente a la finca. El propietario dijo que ante la posibilidad de que pudiera entrar algún okupa decidió acceder al domicilio. Sin embargo, al entrar en la casa comprobó que no era cierto que estaba abandonada. Seguía viviendo el hijo de los inquilinos, que era menor, quien aseguró que el propietario le amedrentó para que cogiera sus cosas y se marchara de la vivienda.

La versión de este propietario, que ha sido declarado culpable de este delito de coacciones, se contradice con la de los inquilinos. Este matrimonio extranjero, que llevaba mucho tiempo residiendo en esta finca, mantenía una situación de conflicto con su casero. Los denunciantes explicaron que se habían marchado a su país y que al volver a Mallorca se encontraron con la sorpresa de que no pudieron entrar en la casa, ya que el propietario había colocado tres candados en las puertas. No tuvieron más remedio que romper los candados para poder entrar de nuevo en su residencia habitual.

Los moradores reconocieron que, en efecto, existía una discrepancia económica con el propietario. No habían abonado la última mensualidad, pero que habían comunicado al casero que al regresar de viaje solventarían este problema económico.

El tribunal ha podido comprobar que el contrato de alquiler estaba en vigor. Es decir, no había caducado. Además, en ningún momento los inquilinos le habían comunicado al propietario su decisión de abandonar la casa. Es más, le habían pagado los dos meses anteriores y solo faltaba por abonar el último recibo.

Muy importante ha sido para demostrar que se produjo un episodio de coacciones la declaración del hijo menor de los inquilinos. Este testigo declaró que el día de los hechos se encontraba solo en el domicilio. De pronto el acusado entró en la vivienda y se dirigió hacia su habitación. Empezó a gritarle y a ordenarle que debía abandonar de inmediato el domicilio, ya que le acusó de ser un okupa.

La Policía confirmó que la casa no estaba abandonada

La Policía acudió a la vivienda a requerimiento, precisamente, del propietario que había entrado en el inmueble sin la autorización de sus inquilinos. Los agentes realizaron varias fotografías del lugar y comprobaron, a diferencia de lo que había manifestado el casero, que el inmueble no estaba abandonado. No solo estaba en ese momento el hijo menor de los inquilinos, que se sintió coaccionado, sino que la Policía pudo comprobar que los efectos personales de los inquilinos seguían estando en la vivienda.