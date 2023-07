El PP celebra la victoria pese a no sumar una mayoría y envía un mensaje al PSOE: "España no se merece un bloqueo institucional por parte de quien ha perdido" Asegura que el panorama que se abre es "complejo" por la falta de apoyos concretos, aunque deja claro que ahora toca abrir un periodo de diálogo "liderado de forma indiscutible" por los 'populares' Los ‘populares’ de Alberto Núñez Feijóo han obtenido en esta ocasión 176.160 votos frente a los 159.755 que obtuvo Marga Prohens Alrededor de 16.000 personas que no dieron su apoyo a la líder autonómica sí han depositado su confianza en el dirigente gallego