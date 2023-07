Madrid disfruta al fin de un campeón de tenis que es español de pura cepa

Stern, el semanario alemán de mayor difusión, prepara un extenso reportaje sobre Mallorca, incluida la saturación turística. Es un buen momento, porque nos hemos liberado de la presión icónica gracias a la victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Por fin Madrid disfruta de un campeón de tenis que es español de pura cepa, no puede ser casualidad que su encumbramiento haya coincidido con el 23J de derogación del sanchismo.

Madrid jubiloso ya puede encomendarse a un mito que no procede de las colonias de ultramar, donde chapurrean idiomas primitivos. Desaparecen las reticencias, los familiares del nuevo héroe no necesitarán ser contratados por el PP de Díaz Ayuso, porque el madrileñismo se les supone. Por lo mismo, el campeón no tendrá que besar cada día la bandera o reivindicar su madridismo.

No puede discutirse el afán de Madrid por labrarse un paladín sin sombra de sospecha. Ya lo intentaron con Verdasco, que les duró un Open madrileño y a quien le costaba colarse entre los cien primeros de la ATP. Para resaltar la finura en la elección del nuevo mito masivo, la sobrassada murciana no tiene nada que envidiar a la mallorquina. La sentencia definitiva corresponde a Manolo Orantes, en «Carlos tiene más cosas que Rafa». Sobre todo, cuando se le contempla desde la metrópolis.

Empecé en la redacción de deportes por culpa de Tomeu Garcias, con el tiempo me relegaron a secciones donde hiciera menos daño. Por eso aprecio la excelente entrevista de Sebastià Adrover a Pol Lorente. El preparador físico del Real Mallorca invierte los roles para preguntar, «Dígame un delantero de esos que les gustaba mucho ir hacia adelante pero no hacia atrás». El periodista acierta de pleno al citar a «Romario», su interlocutor le plantea entonces que «imagine que a Romario le llega un balón en el minuto 90, después de correr todo el partido, se planta delante del portero y la falla». Excelente hipótesis, salvo que nunca se dio en la realidad. El brasileño siempre marcó, la legislación de los peatones del fútbol no puede aplicarse a sus monstruos.

Marga Prohens no es la primera en declarar que «no me conocen si creen que me preocupa una marea verde». José Ramón Bauzá pronunció la misma frase antes que ella, en vísperas de obtener el peor resultado electoral de la historia del PP. Con la diferencia de que a la actual presidenta le obsesionan los efectos de la bomba de fragmentación llamada TIL.

Recuerden, por cierto, dónde leyeron antes el titular «Los acuerdos secretos del PP balear con Vox son peores que entregar conselleries». A la semana siguiente, se produce el nombramiento policial de Esther Ribas, que no comparte apellido casualmente con Idoia Ribas. Aquí no daremos pábulo a insidias carroñeras. La promoción a jefa de la policía local de Calvià de PP/Vox de la hermana de la firmante por Vox del Acuerdo de Gobierno PP/Vox no figura en ninguna de las 110 medidas. Es una casualidad, cualquier otra interpretación es tan tendenciosa y antipatriótica como insinuar nepotismo en la designación por la izquierda de un jefe del IB-Salut que es esposo de la consellera de Salut. Los ingenuos votantes de la ultraderecha moderada ni se imaginan las sorpresas que les esperan con sus electos.

No todos los mallorquines se cortarían un brazo para entrar en el Govern. Entre los renunciantes destaca la catedrática del PP que era consellera inevitable, pero que rehusó por el temor al impacto de las críticas sobre sus hijos. Es un error de apreciación. La inmensa mayoría de consellers pasan absolutamente desapercibidos, por fortuna para su progenie y para Baleares. A propósito, es fascinante el ejercicio del Pacto en defensa de su obscena operación de Metrovacesa, ahora resulta que malgastaron el dinero público para demostrar un escándalo a largo plazo del PP que todavía no había ganado las elecciones.

En la imagen edénica que hoy nos ilustra, se confirma que Formentera es el último paraíso de Baleares. La foto fue captada en el aparcamiento de ses Illetes, durante mi visita oficial a la isla del pasado fin de semana. Aprecien las tonalidades azul turquesa o verde esmeralda de las aguas, la suavidad afelpada de la arena. Parece mentira que haya reaccionarios emperrados en revertir esta bucólica estampa.

Reflexión dominical tuitera: «Aquellos tiempos en que bastaba escribir un libro para crear una conmoción, hoy se necesita concebir un tuit casi perfecto».