Dolors Feliu es directora comercial de Banca Retail de CaixaBank en Baleares. Siempre ha tenido claro que quería seguir aprendiendo y afrontando nuevos retos y proyectos en su carrera profesional. Vinculada a CaixaBank desde 1997, entidad en la que ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad -siendo los últimos directora de Área de Negocio, directora de RRHH y directora comercial de Red-, Feliu destaca que la entidad está muy por delante de otras empresas en cuanto al fomento de la igualdad de género. Dolors Feliu participará en el Programa Dones d’Empenta, que este año cumple su cuarta edición. El evento, enmarcado en el programa Wengage de CaixaBank, con la colaboración de Diario de Mallorca, busca potenciar la igualdad de género y dar a conocer a empresarias y profesionales de prestigio.

Llamamos a esta sección ‘Dones d’Empenta. ¿Se considera una mujer d’empenta?

Si ser mujer d’Empenta supone que te atraiga emprender nuevos retos y proyectos, sí me considero una ‘Dona d’Empenta’.

A lo largo de su trayectoria ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad. ¿Siempre tuvo claro que quería aspirar a este tipo de puestos?

Lo que he tenido siempre claro es que no quería dejar de aprender y de formarme. Ocupar diferentes puestos me han permitido cumplir con mi inquietud: en cada rol he compartido espacio con grandes profesionales, hemos avanzado juntos para cumplir con nuestro propósito y hemos corregido el rumbo cuando ha sido necesario.

Para bien o para mal, ¿qué ha supuesto ser mujer a la hora de desarrollar su profesión?

No ha supuesto algo diferente de ser hombre, cada persona tiene un perfil basado en sus hard y soft skills que, junto a la actitud y a las posibilidades que te ofrece la empresa en la que trabajes, determinará tu evolución profesional.

«Creo en el valor del esfuerzo, marcarse objetivos y luchar para conseguirlos »

¿Qué le atrae de un sector como el financiero y qué oportunidades profesionales le ha brindado?

El sector financiero tiene un papel indispensable en el correcto funcionamiento del bienestar social. Las entidades financieras canalizamos el ahorro y la inversión y ofrecemos servicios financieros básicos. En los años que estuve en la red de oficinas pude estar cerca de muchas personas y familias en su día a día, cada cliente tiene su necesidad y es muy satisfactorio poder ofrecer soluciones.

¿En qué momento se encuentra la mujer en su sector?

La diversidad en todos los ámbitos ya no es una tendencia, lo era hace unos años, ahora ya está en la agenda y está para quedarse, es un tema que nos ocupa a todos y el sector financiero no es una excepción. Las diferencias en los equipos crean valor, la diversidad de perfiles cuestiona los estilos tradicionales de liderazgo y nos hace cambiar, evolucionar y ser mejores como organización.

¿Qué peso tienen las mujeres en los puestos de responsabilidad de CaixaBank?

En CaixaBank actualmente tenemos un 42,7% de mujeres en cargos directivos, en Baleares el 51% y el 40% del Consejo de Administración del banco está formado por mujeres. Somos conscientes de la importancia de potenciar la incorporación de mujeres directivas en todas las escalas de la dirección corporativa porque la diversidad enriquece la organización.

CaixaBank destaca por su apuesta por la diversidad, ¿de qué manera se concreta este compromiso?

En CaixaBank contamos con el programa Wengage, desarrollado por personas de todos los ámbitos de CaixaBank, para fomentar y visibilizar la meritocracia, la igualdad de oportunidades y la diversidad de género, funcional y generacional.Wengage potencia la igualdad de género de forma interna, incrementando el número y la visibilidad de las mujeres directivas en la entidad, y externa, divulgando la igualdad de oportunidades y apoyando numerosas acciones que da visibilidad al rol de mujeres en la sociedad como, por ejemplo, ‘Dones d’Empenta’.

«La diversidad de perfiles cuestiona los estilos tradicionales de liderazgo »

¿Qué aporta la diversidad a una organización como CaixaBank?

En CaixaBank valoramos la diversidad y la igualdad como cualidades fundamentales de nuestra cultura y fomentamos el desarrollo del talento de todas las personas de la organización. Esto se refleja en nuestras redes de trabajo, formadas por equipos transversales y cercanos, donde fomentamos la inclusión y compartimos el mismo compromiso. En general, apostamos por un entorno más justo y con igualdad de oportunidades, para crecer juntos hacia el cambio social que merecemos.

Ser directiva es más difícil para una mujer que para un hombre: ¿está de acuerdo con esta afirmación?

Puedo hablar desde mi experiencia en CaixaBank y considero que es una cuestión de organización y de equilibrio. Tanto para el hombre como para la mujer es importante saber cuál es el equilibrio personal y profesional de cada uno y no cesar hasta conseguirlo.

¿Qué le dice su experiencia personal y profesional sobre la situación de la mujer?

Creo que en general hemos avanzado, pero nos queda mucho camino por recorrer. Por uno de los cargos que he desempeñado, que ha sido el de directora de Recursos Humanos, considero que en CaixaBank estamos muy por delante de otras empresas en este aspecto. Conozco de primera mano la política de diversidad de la entidad, he participado en procesos de selección y puedo asegurar que se fomenta el talento y la meritocracia independientemente del género.

¿Cree que la mujer se enfrenta a retos profesionales diferentes por el mero hecho de ser mujer?

En lo que creo es en el valor del esfuerzo, en marcarse objetivos y luchar para conseguirlos, ya seas hombre o mujer. Lo importante es que cada uno conozca cuáles son sus fortalezas y sus áreas de desarrollo a la hora de asumir un reto profesional o personal.

Conciliación e igualdad, ¿un binomio inseparable?

Un binomio inseparable necesario para hombres y mujeres. En este sentido CaixaBank promueve políticas de flexibilidad de aplicación para todos los empleados y empleadas y nuestros profesionales lo reconocen.