Un juzgado de Palma ha condenado al Consell de Mallorca por un accidente de tráfico que provocaron dos cabras al irrumpir en la autopista de Andratx. Uno de los animales fue arrollado por un vehículo y la otra saltó desde la mediana sobre otro coche, provocando importantes daños. La sentencia impone a la institución el pago de 1.881 euros al propietario de uno de los automóviles y destaca que horas antes ya hubo varias avisos por la presencia de animales en esa carretera sin que se realizaran actuaciones efectivas para evitar riesgos.

Los hechos ocurrieron el 21 de agosto de 2017 en la autopista MA-1, a la altura de Cala Figuera, según el fallo del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Palma. Hacia las ocho de la tarde dos cabras irrumpieron en la calzada desde un terreno colindante con la autovía. Uno de los animales impactó enseguida contra un vehículo y el otro atravesó la carretera, se subió a la mediana y saltó sobre un coche que circulaba por allí.

Fue este último perjudicado quien presentó una solicitud de responsabilidad patrimonial para que el Consell, responsable de la vía, le indemnizara por los daños que sufrió el turismo, un Skoda Superb. La institución desestimó sus pretensiones por silencio administrativo.

El conductor no se dio por vencido y presentó un recurso contencioso administrativo para conseguir la compensación económica. En él, argumentaba que las cabras consiguieron colarse en la carretera por la «falta de mantenimiento y seguridad en la autovía, que no estaba vallada ni protegida para impedir dicha intromisión». Tampoco existía en ese tramo ninguna señal de peligro que alertara del riesgo.

El Consell replicó que el siniestro no era responsabilidad suya y argumentó que se trata de «una carretera de una zona de montaña silvestre donde es posible que existan cabras en libertad». Atribuyó en parte la responsabilidad al propio conductor, quien a su juicio «debió adoptar las medidas de diligencia oportunas». El Consell añadió que no se pueden vallar los accesos a la autovía en aquellos puntos por los que se tienen que incorporar los vehículos.

En sus alegaciones, el Consell explicaba que una hora antes del accidente hubo un aviso al 112 por la presencia de dos cabras en esa misma carretera, pero que los operarios de mantenimiento que acudieron no las encontraron y se marcharon.

En su resolución, la magistrada Sonia Martín da la razón al conductor. Considera acreditado que, contra lo sostenido por el Consell, no se trata de una carretera que discurra por zona montañosa, sino de una autopista donde «no es previsible la irrupción de animales» ni existe señalización al respecto, «por lo que el conductor conduce confiado en que tal hecho no va a acontecer». También considera un «funcionamiento anormal de la Administración» el hecho de que, tras el primer aviso, los operarios no intentaran «con mayor persistencia encontrar al animal para evitar un riesgo más que evidente» ni avisaran a los usuarios de tal peligro. La jueza ordena al Consell indemnizar al afectado con 1.881 euros más los intereses de demora.