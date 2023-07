Hasta el momento no hay ningún afectado en esta comunidad autónoma por el brote de botulismo detectado al parecer por consumir una tortilla envasada del grupo alimentario Palacios. Fuentes del servicio de inspección alimentaria de la dirección general de Salud Pública de Baleares han confirmado esta alerta alimentaria subrayando que, de momento, en las islas no se ha visto ninguna persona afectada.

Han revelado asimismo que en todo el país hay siete personas afectadas, alguna de ellas de carácter grave, de las que cuatro han sido confirmadas y las otras tres se encontrarían en investigación como probables damnificados.

La investigación epidemiológica habría señalado como causa al consumo de patatas del grupo alimentario Palacios. Más en concreto a una fábrica del mismo en la provincia de Segovia. No obstante, desplazados hasta allí agentes de Salud Pública, no habrían encontrado la causa del brote alimentario. Pese a ello y como medida de precaución, el citado grupo ha instado a todas las personas que hayan adquirido una de sus tortillas que las devuelvan a los establecimientos en los que las hayan adquirido. Desde salud Pública han reiterado que, de momento, no hay ningún afectado ni sospechoso de estarlo en Baleares.

En un comunicado, el Grupo Palacios solicita "a todos aquellos que hayan adquirido uno de sus productos que se abstengan de consumirlo y procedan a su devolución al punto de venta en el que lo adquirieron, donde será reembolsado su importe". Los grandes establecimientos en los que se está realizando la retirada son Chef Select, Auchan, Eroski, Unide, Consum, DIA, Ametller, Condis, El Corte Ingles, Carrefour, Alipende y Rikissimo.

El brote de botulismo asociado a tortillas de patata envasadas ha dejado por ahora siete casos, de los que cuatro -dos ciudadanos de Italia que consumieron este producto en Valladolid, uno en Asturias y un cuarto en Galicia- han sido confirmados, y tres -en Madrid, en Andalucía y en la Comunidad Valenciana- tienen una situación clínica compatible.

Tanto los dos casos confirmados de Galicia y Asturias -dos personas de 49 y 50 años, respectivamente, que comieron este producto entre el 19 de junio y el 5 de julio- como el probable de Madrid -de 49 años y que inició síntomas el pasado día 10- han requerido de tratamiento en la UCI, según ha dicho el Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES) en el informe que ha emitido sobre este brote este miércoles.

El Grupo Palacios ha asegurado haber adoptado todas las medidas necesarias para detectar "una posible causa" y sus instalaciones "han sido ya inspeccionadas en cuatro ocasiones por las autoridades sanitarias con resultado favorable", afirma el comunicado.

La seguridad alimentaria es "prioritaria" para el Grupo Empresarial Palacios Alimentación, por lo que "de manera regular lleva a cabo análisis de control de presencia de Clostridium botulinum y de toxina botulínica".

Dichos análisis, según el grupo, forman parte de los autocontroles que se realizan en la empresa para reforzar la seguridad de sus productos, "sin que en ningún caso se haya detectado el patógeno, ni sus toxinas, en ninguno de los productos".

El Grupo Empresarial Palacios Alimentación ha subrayado que está colaborando con las autoridades sanitarias para aclarar este episodio "cuanto antes" y ha pedido disculpas a sus clientes por las molestias que haya podido causar este trastorno.

Al mismo tiempo, ha puesto a disposición del cliente una línea telefónica con el número 941 27 77 00 en horario de 10:00 a 18:00 horas y el correo electrónico palacios@palacios.es "para aclarar cualquier duda o inquietud".

El botulismo es una enfermedad rara pero grave, causada por una toxina que ataca el sistema nervioso, y puede causar dificultad para respirar, parálisis muscular y hasta la muerte.

Los alimentos en conserva envasados, preservados o fermentados en casa de manera inadecuada pueden crear las condiciones necesarias para que las bacterias produzcan la toxina.