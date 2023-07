El Govern se ha comprometido con la Universitat a tratar de desbloquear la situación para poder ubicar la futura residencia de estudiantes en la antigua prisión de Palma, un anuncio que hace años que colea. Así se lo han expresado tanto la presidenta, Marga Prohens, como el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, al rector de la UIB en la audiencia que han mantenido esta mañana en el Consolat de Mar en un ambiente de "tremendísima cordialidad", según Jaume Carot.

Aunque no se ha hablado de plazos, Carot ha indicado que la presidenta ha mostrado su apoya ante la necesidad de una residencia (la actual tiene una larga lista de espera, que se agrava cada año por el precio de los alquileres) y que también respaldala ubicación en la antigua prisión, en Palma, por las ventajas que supone "una ciudad universitaria". Vera ha señalado que harán las gestiones pertinentes con el ayuntamiento para conocer de primera mano la situación y tratar de desbloquearla cuanto antes. El conseller ha razonado que el problema no afecta solo a los estudiantes, también a los profesores colaboradores que la Universitat no sabe dónde alojar.

Ayer mismo el ayuntamiento de Palma, capitaneado ahora por Jaume Martínez, alertó de que aunque su predecesor, el socialista José Hila, había asegurado que se proyectaba una residencia para los estudiantes de la UIB y un espacio dedicado a las artes en la antigua cárcel, se han encontrado con que no existe «ningún documento que avale el proyecto que se presentó de manera verbal», . El actual equipo indicó que "habrá qué ver los compromisos vinculantes adquiridos para estos terrenos".

Política Lingüística

El rector de la UIB, máxima institución garante de la protección de la lengua catalana, ha indicado que la política lingüística se ha tocado de forma "tangencial" durante la reunión. Respecto a eliminar el requisito del catalán a los médicos para acceder a la función pública, Carot ha señalado que "se ha de procurar" que la gente que venga a Balears "conozca la segunda lengua cooficial". Ha razonado que es una lengua que comparte un tronco común con el castellano con lo que "no hay mayores complicaciones" y es una cuestión "de voluntad y de facilitar las cosas". Entiende que "no podemos renunciar a que venga gente de fuera, pero se ha de incentivar que conozcan la lengua propia".

Sobre el catalán sí ha indicado que le preocupaba que las competencias de política lingüística estuvieran "en algún sitio" pero que ya se ha confirmado que competen al Institut d'Estudis Baleàrics.

Financiación

El tema de la financiación también se ha tratado durante la audiencia que ha acogido esta mañana el Consolat de Mar, que ha durado una hora y que según Carot y Vera ha evidenciado las ganas de colaborar y mantener una comunicación fluida entre el Govern y la Universitat. El rector ha hablado de "lealtad institucional" y ha señalado que una universidad pública, además la única en su territorio, se debe a su gente y por tanto a su Govern".

El rector ha indicado que Prohens ha garantizado el mantenimiento del contrato programa que supondrá que la institució académica recibirá 355 millones hasta 2026 e incluso ha mostrado su intención "de ir a más si es posible". Además, se han comprometido con la puesta en marcha el curso 2024-2025 de los títulos que la UIB tenía en marcha "y a punto", como Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (cuyo arranque se había anunciado para el próximo curso pero que ante las dudas sobre la financiación la Universitat decidió retrasar), Farmacia y Ciencias del Mar. Asimismo, Vera anunció un plan piloto para estudiar implantar en Menorca e Ibiza de manera "100% presencial" los grados más demandados e ir ampliando la oferta de doble grados.

Investigación

Respecto al hecho de que las dirección general de Investigación quede en la conselleria de Economía y la de Universidades en la de Educación, el rector ha señalado que "no es la primera vez que pasa" y que de hecho la legislatura pasada fue la excepción que estuvieran juntas en una misma conselleria. Carot ha indicado que como rector "le gustaría que todo estuviera junto" pero que realmente "no le preocupa mucho" esta distribución "si hay entendimiento y comunicación fluida" entre departamentos.