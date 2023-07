Un hombre acusado de intentar asesinar a su pareja propinándole una paliza y arrojándola al vacío desde su casa hasta en dos ocasiones ha negado los hechos y ha argumentado que ella le amenazaba con quitarse la vida si no estaban juntos.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado este martes el juicio contra el varón, para quien Fiscalía pide 14 años y 11 meses de prisión de prisión.

En su turno de declaración, el individuo ha explicado al Tribunal que en el momento de los hechos mantuvo una discusión con la víctima, pero, según ha insistido, nunca la lanzó al vacío. En detalle, ha contado que estaba fumando marihuana, se fue a por una manzana y cuando se giró "ella está por fuera de la reja, mira hacia abajo y salta", ha asegurado, añadiendo que no llegó a alcanzarla porque estaba "en la otra esquina" de la casa.

Además, ha destacado que los dos estaban "bastante borrachos" y que llevaban bebiendo "desde por la mañana hasta por la tarde" unas "20 o 30 litronas". También había comprado "15 euros de marihuana".

En un momento dado llegó la Policía y el hombre, según ha relatado en la Sala, saltó a otro balcón para huir. "En el momento en que uno está borracho no piensa coherentemente. Me escondí en un árbol, ellos --los agentes-- llegaron y ya está", ha insistido el hombre, quien también ha negado que insultara o amenazara a su pareja durante la discusión.

"Me cogió y me tiró,me dijo que me quería ver muerta"

La víctima, por su parte, ha asegurado al Tribunal que el procesado la "cogió y tiró" por la ventana. "Me dijo que me quería ver muerta", ha insistido.

En su turno de declaración, la mujer ha testificado que su pareja, en el momento de los hechos, estaba "bebiendo como siempre y fumando", y ya por la noche el varón "se puso mal" y empezó a insultarla.

"En uno de los insultos me pegó un puñetazo que me reventó la nariz y después me dio un puño en el ojo", ha proseguido la perjudicada, añadiendo que, posteriormente, el hombre siguió con los insultos hasta que la cogió y tiró por la ventana. "Me dijo que me quería ver muerta, siempre me ha dicho lo mismo", ha reiterado.

Cabe destacar que la mujer estaba desnuda en el momento en el que, presuntamente, fue arrojada por la ventana, motivo por el cual volvió a subir a su casa y, según ha contado, el hombre le empezó a tirar cosas y no la dejaba salir, hasta que volvió a tirarla por la ventana.

"Había unos cables, me alcancé a ellos pero estaban muy flojos y caí sentada", ha finalizado la mujer, quien ha matizado que su entonces pareja, "cuando bebe y fuma, se enloquece" con ella.

Los hechos

Los hechos juzgados, según el escrito del Ministerio Público, se remontan a mayo de 2021, cuando el individuo, aprovechando que su pareja estaba en el domicilio, en el transcurso de una discusión comenzó a insultarle y a pegarle.

Después, tras seguir con la brutal agresión, la arrojó al vacío desde la ventana del dormitorio, aunque la víctima pudo agarrarse a los barrotes. Sin embargo, el hombre le golpeó las manos hasta que la mujer cayó desde casi cinco metros de altura.

La víctima volvió al interior del domicilio con la intención de recoger sus enseres y salir de allí, pero el hombre volvió a golpearla y a amenazarla de muerte. El procesado, de nuevo, según el fiscal, la arrojó por el balcón, aunque la mujer pudo agarrarse a los cables de la luz y amortiguar la caída.

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió múltiples heridas de gravedad y arrastra varias secuelas físicas y psicológicas. El hombre está acusado de asesinato en grado de tentativa.

Otros testimonios

Un agente de la Guardia Civil ha indicado, durante el juicio, que se encontró a la mujer "tendida en el suelo, ensangrentada, con el tabique nasal roto y pidiendo ayuda".

"Nos contó que la había tirado por la ventana su pareja", ha continuado el agente, quien, según ha dicho, después subió al piso y dentro del patio localizaron al presunto agresor, "que estaba escondido detrás de una platanera".

Seguidamente, un policía local que acudió al lugar alertado por los vecinos ha explicado que se encontró "desnuda en la calle" a la víctima, quien contó que "su pareja la había lanzado desde un primer piso".

También el vecino que socorrió a la mujer ha declarado este martes en calidad de testigo, relatando que estaba con su pareja en su casa y, al asomarse por la ventana, vieron a la perjudicada desnuda en la calle.

En un principio, según ha alegado, no hicieron caso de la situación, pero más adelante bajaron a ayudarla y la subieron a su domicilio. "Estaba completamente desnuda, tenía un ojo morado, golpes y cojeaba un poco", ha concretado.

Conclusiones de las partes

El fiscal ha elevado a definitiva su petición al entender que "todos los hechos han quedado perfectamente acreditados" durante el juicio.

En este punto, ha pedido atender a "dos elementos importantes", siendo el primero el ánimo de matar del acusado, que, según ha dicho la acusación pública, es "explícito" en este caso.

Asimismo, ha hecho referencia a la altura desde la que presuntamente tira a la víctima (4,8 metros) en dos ocasiones, teniendo también en cuenta su caída en sólido, ya que cae en la acera.

También ha entendido que existe alevosía, al recordar que el hombre golpeó en las manos a la mujer cuando ésta estaba agarrada a los barrotes para no caer.

La acusación particular, por su parte, se ha reafirmado en su escrito de acusación y ha pedido también una sentencia condenatoria para el hombre.

La última en intervenir ha sido la abogada del acusado, quien se ha detenido en la falta de intencionalidad de su defendido de asesinar a la víctima. "No existía ese ánimo", ha reiterado la letrada, insistiendo en que su representado "ha reconocido que le causó lesiones" y "ha sido sincero" en este sentido, pero "no tenía intención de acabar con la vida de la victima".

Asimismo, se ha basado en el estado de embriaguez "importante" del acusado y ha pedido que los hechos se consideren como un delito de lesiones.

El procesado, en su derecho a la última palabra, ha pedido perdón a la Sala por lo "vergonzoso" de los actos y ha vuelto a repetir que "nunca" intentó ni pensó "en matar a esta mujer".

"Estaba obsesionada, esto que estamos viviendo ahora era precisamente lo que ella me decía que quería hacer. Suplico que se me acuse por lo que es", ha finalizado.