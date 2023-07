Fundación Barceló, COPE Baleares, Fernando Javier Mulet Agüera, Alcampo Mallorca y UNED Illes Balears recibieron este jueves los Premios Solidarios Grupo Social ONCE en Illes Balears 2023, durante una gala celebrada, en la tarde de ayer, en el Teatre Principal de Palma.

Según informó el grupo social ayer en una nota, se trata de «la máxima distinción que el Grupo Social ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional» del grupo.

Los galardonados por los Premios Solidarios ONCE Illes Balears 2023 fueron la Fundación Barceló, COPE Baleares, Fernando Javier Mulet Agüera, Alcampo Mallorca y UNED Illes Balears.

En la gala de entrega, bajo el título Próxima estación: PORVENIR, se presentó al Grupo Social ONCE «como un tren cargado de historias de superación que sorprenden, emocionan, ilusionan y hacen sonreír».

En el acto participaron, entre otras autoridades y representantes de la sociedad civil, Marga Prohens, presidenta del Govern balear, y Gabriel Le Senne, presidente del Parlament, así como Alberto Durán, vicepresidente de la ONCE; Alejandra Luque, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE Illes Balears; José Antonio Toledo, delegado ONCE; Llorens Galmés, presidente del Consell; Catalina Cirer, consellera de Familia y Asuntos Sociales; Mercedes Celeste, regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior del ayuntamiento de Palma; y Guillermo Sánchez, presidente del IMAS.