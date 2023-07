«Hay que diferenciar entre una insolación y un golpe de calor aunque ambos acaban igual, con las mismas consecuencias: la incapacidad del cuerpo de regular su temperatura», comienza el médico de familia José Manuel Valverde, expresidente del Colegio de Médicos de Balears tras la marcha de la titular y hoy consellera de Salud, Manuela García, al Consejo General de los Colegios de Médicos.

El doctor Valverde ofrece una serie de consejos y advertencias para evitar estos peligrosos golpes de calor.

¿Qué síntomas da?

«Generalmente un golpe de calor se manifiesta con dolor de cabeza, cansancio extremo, sudoración abundante, calambres, náuseas y vómitos y visión borrosa antes de producirse el síncope».

¿Qué hay que hacer para evitarlos?

«Lo más importante es evitar las horas centrales del día para llevar a cabo trabajos que exijan esfuerzos o realizar ejercicio físico. No hay que olvidarse hidratarse abundantemente los días en los que el calor sea extremo, beber sin sed, y, nunca, nunca, dejar a ancianos o niños dentro de un coche expuesto al sol. También es aconsejable vestir con prendas holgadas confeccionadas con fibras naturales».

Evitar comidas copiosas, el alcohol y algunos fármacos

«Hay que evitar las comidas copiosas y el alcohol. De la misma manera hay algunos medicamentos que favorecen estos episodios como los diuréticos, los fármacos para la hipertensión, los antiinflamatorios y las benzodiacepinas que pueden llegar a provocar que no percibas el golpe de calor. Las personas afectas por diabetes, alguna insuficiencia cardiaca o renal o algún trastorno mental deben ser especialmente precavidas».

¿Cómo actuar con una persona que ya lo ha sufrido?

«Ponerle a la sombra y comenzar a hidratarle pero poco a poco. También hay que refrescarle con una toalla mojada, no necesariamente muy fría. Nunca hay que darles antitérmicos (paracetamol), no funcionan con esto. Si no mejora, trasládale lo antes posible a un centro sanitario».