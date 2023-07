El sindicato de técnicos sanitarios (USAE) asegura en un comunicado que "lleva meses comunicando al Director de Gestión del hospital de Son Llàtzer las elevadas temperaturas que tienen que soportar los pacientes y los profesionales en el centro hospitalario al no funcionar los sistemas de aire acondicionado, sin obtener una solución real por parte del responsable del hospital, quien lo único que argumenta para justificar esta situación es que los aparatos no tiran más".

"Este tipo de respuestas", en opinión de USAE, "solo demuestran la falta de interés por solucionar un problema de salud laboral tipificado en el anexo III del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas…".

Asimismo, afirman, "se recoge que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC. Sin embargo, usuarios y profesionales del hospital Son Llàtzer están soportando temperaturas de más de 27º con un 63% de humedad, lo que, desde luego, contraviene claramente la legislación vigente".

“Los usuarios y sus familiares han tenido que traerse ventiladores de casa para hacer frente a esta situación, pero, desde luego, no es una solución viable, pues lo único que hacen es mover el aire caliente de la habitación. Es lamentable que las instalaciones del hospital no sean las adecuadas en este sentido, por ello desde USAE seguiremos exigiendo que se repare el sistema de climatización para garantizar que los niveles de temperatura se encuentren dentro de lo marcado por la legislación y no supongan un riesgo para la seguridad y la salud de los usuarios y trabajadores", explica Sergio David Pérez, delegado de USAE en el hospital.