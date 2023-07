Los Reyes han presidido la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación ”la Caixa”, otorgadas a los 100 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2022. Cuatro de ellos son estudiantes baleares.

Se trata de la 41.ª edición del programa de Becas de la entidad, que tiene por objetivo el fomento del talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en algunas de las mejores universidades del mundo. El acto, celebrado en CaixaForum Madrid, también ha contado con la asistencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el ministro de Universidades, Joan Subirats; y del vicepresidente de la Fundación ”la Caixa”, Juan José López Burniol.

Cuatro estudiantes de Baleares

Joel Bellviure Pérez cursa un máster en Arqueología Clásica en la Universidad de Oxford (Reino Unido). Nacido en Palma de Mallorca, es graduado en Historia y en Arqueología por la Universidad de Barcelona. Su tesis de grado en Historia intentó abordar el problema de la colonización púnica en Mallorca, mientras que su tesis final en Arqueología consiguió establecer por primera vez una fecha precisa de la fundación de la ciudad romana de Pollentia. Su campo de estudio se basa en el análisis de las colecciones de cerámica de la República Romana Tardía, así como las interacciones económicas y sociales en los siglos I y II en el Mediterráneo. También ha llevado a cabo trabajo de campo en más de 15 yacimientos, que abarcan desde la prehistoria hasta el periodo medieval, y trabaja en un proyecto sobre restauración fotográfica a color, además de ser coautor de tres libros sobre la fotografía a color de la Primera Guerra Mundial.

Nicolae Ciobu Zubenco cursa un doctorado en Ciencias Biomédicas–Biología del Cáncer en la Universidad de Miami (Estados Unidos). Nacido en Moldavia, es graduado en Bioquímica por la Universitat de les Illes Balears, especializándose en la biología del cáncer. Su tesis de grado se centró en los efectos de la inflamación relacionada con la obesidad en la biogénesis mitocondrial en el cáncer de mama. Posteriormente, ha realizado un máster en Biomedicina Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), desarrollando su tesis en el papel de la quimiocina CCL1 en la progresión del adenocarcinoma pulmonar, Su doctorado se centra en el estudio del papel del microentorno tumoral y la inmunidad de los linfocitos T en el carcinoma hepatocelular promovido por la sobrealimentación. El objetivo de este estudio es mejorar el conocimiento de los mecanismos fundamentales mediante los cuales la obesidad remodela el microentorno tumoral y su implicación en el desarrollo del cáncer.

Ariadna Fortuny Cardona cursa un máster en Escritura de Guiones y Dirección en la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Nacida en Alaior, es graduada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Posteriormente, ha ampliado su formación en la Escola d’Escriptura Ateneu Barcelonès y en dirección de fotografía en la Escola de Cinema de Barcelona (ECIB). Después de realizar sus prácticas en Lastor Media y Vilaüt Films, participó como ayudante de guion y montaje en ‘Polvo Serán’ y ‘Creatura’, películas de los cineastas Carlos Marqués-Marcet y Elena Martín, respectivamente. Profesionalmente, ha sido coguionista y codirectora del largometraje de ficción ‘Un sol radiant’, protagonizado por Laia Artigas y Núria Prims, con el que ganó el D'A Film Lab 2022.

Alejandro Mizrahi Cengarle cursa un máster en Economía en la Toulouse School of Economics (Francia). Nacido en Palma de Mallorca, es graduado en Economía y en Estadística por la Universitat de Barcelona y la Universitat Politècnica de Catalunya. Posteriormente, ha ampliado su formación con una estancia en la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos), donde compaginó sus estudios con unas prácticas en la fundación Taste Before You Waste y con su labor como editor en la revista Rostra Economica. También ha trabajado como ayudante de investigación en distintos proyectos en la Universitat de Barcelona, el Cemfi y la Barcelona School of Economics.

Becados y destinos más demandados

Las 100 becas concedidas están repartidas entre cuatro continentes: 58 becas son para estudiar en Europa; 40 becas, para estudiar en América del Norte; una beca, para estudiar en Asia, y una, para estudiar en Oceanía.

Los países que más becarios atraen son Estados Unidos (35) y Reino Unido (34).

Los 100 becarios de la promoción del año 2022 provienen de 28 provincias españolas, de 4 distritos portugueses y de otros 5 países. Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (26), Madrid (12), Coruña (4), Vizcaya (4) y Valencia (4). La edad media de los becarios es de 25,9 años.

Jóvenes brillantes en múltiples disciplinas

A esta edición de las becas de la Fundación ”la Caixa” para realizar estudios de posgrado en el extranjero se han presentado 978 solicitudes elegibles para optar a una de las 100 becas del programa, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes deben superar una primera fase de evaluación mediante el sistema de peer review (evaluación por pares realizada por personas con competencias similares) y aquellas que reciben las mejores calificaciones son convocadas a una entrevista personal. En la fase de selección intervienen profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos de evaluación.

Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y el nivel de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos seleccionados acrediten unos niveles de excelencia sobresalientes. La eficacia de este sistema se refleja posteriormente en el éxito de los becarios de la Fundación ”la Caixa” al conseguir ser admitidos en las mejores universidades del mundo.