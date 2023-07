Un móvil clave del caso Penalva y Subirán viajó de Madrid a Palma sin precinto policial tras ser incautado

Los dos policías que detuvieron en Madrid a la inspectora de Blanqueo Blanca Ruiz y le requisaron el teléfono confirmaron este miércoles que trajeron el terminal a Palma sin ningún precinto. «Lo pusimos en modo avión, lo metimos en una bolsa de mano y no volvimos a tocarlo», señalaron los agentes en el juicio del caso Penalva y Subirán. Los testigos reconocieron también que no reflejaron en el acta de intervención datos básicos para la identificación del terminal, como el número de IMEI o el modelo concreto. La defensa de Ruiz considera que se rompió la cadena de custodia y que, por tanto, los mensajes de WhastsApp hallados -una de las pruebas clave para las acusaciones- no son válidos.

Con todo, los dos policías que testificaron negaron haber realizado ninguna manipulación del contenido del móvil. Ambos explicaron que en abril de 2019 se desplazaron de Palma a Madrid por orden de los investigadores Juan Márquez y Juan Palomo. «El teléfono móvil había que traerlo», señalaron sobre las instrucciones que recibieron. Los testigos señalaron que la detención de Blanca Ruiz se produjo solo por las supuestas filtraciones a los medios de comunicación y no por el resto de delitos que ahora se le atribuyen. Incidieron en que Ruiz entregó el teléfono de manera voluntaria al ser arrestada y que decidió prestar declaración, por lo que tuvieron que llamar a Márquez y Palomo para que les dijeran qué preguntas hacerle, ya que ellos no participaban en la investigación. Según contaron, ahí admitió haber participado en un grupo de WhastApp con el juez Penalva, el fiscal Subirán y otros miembros del grupo de Blanqueo. Según su versión, el teléfono de Ruiz -que les dio las claves de acceso- fue trasladado a Palma por ellos mismos sin ningún precinto de seguridad. Ocho horas después de su incautación, uno de ellos lo entregó a Márquez y Palomo, que lo metieron «en un sobre y lo precintaron». Durante la sesión de hoy declaró también un antiguo responsable del grupo de Conducciones de la Policía Nacional. Este agente confirmó que cuando Bartolomé Sbert -mano derecha de Cursach- fue detenido y estaba en los calabozos de los juzgados, el subinspector Miguel Ángel Blanco fue a hablar con él. Contó que estuvieron hablando unos cinco minutos y que no vio ningún gesto amenazante de Blanco a Sbert ni escuchó nada reseñable. Según la Fiscalía y las acusaciones Blanco le dijo en ese momento a Sbert que debía incriminar a José María Rodríguez, lo que califican como un delito de coacciones. El abogado de Sbert cuestionó al testigo que permitiera el acceso del policía a los calabozos del juzgado, a lo que el agente replicó que era una conducta «habitual». Este policía confirmó también que Blanco le pidió el favor de entregarle una nota con un número de teléfono a Antoni Roig, el empresario del caso ORA, cuando este se encontraba en prisión. El testigo señaló que la reacción de Roig fue «normal». También las acusaciones califican este episodio de coacciones. La jornada se completó con la declaración de agentes que participaron en las pesquisas del caso Cursach. Uno de ellos confirmó que en las cuentas electrónicas de la familia Gijón se borró información tras su detención que no pudo ser recuperada. El resto de policías señalaron que nunca apreciaron ninguna conducta irregular por parte de los integrantes del grupo de Blanqueo ahora acusados.