Familias de Marratxí denuncian la saturación de los dos institutos del municipio, el IES Marratxí y el IES Sant Marçal, que actualmente acogen a un 50% más de alumnos de lo que estaba previsto inicialmente cuando fueron diseñados, con los efectos negativos que ello supone tanto para la calidad educativa como para el ambiente y la convivencia en los centros.

Un grupo de progenitores de estudiantes de Es Liceu han decidido denunciar la situación y exigir soluciones al encontrarse con que sus hijos se han quedado sin plaza en el IES Sant Marçal para cursar 1º de Bachillerato pese a ser su centro adscrito.

Estas familias se han reunido en dos ocasiones con el inspector, Joan Josep Bonnin, quien, aseguran, les ha dicho que «poco o nada se puede hacer», aunque ellos defienden que se podrían modificar los grupos, buscar aulas modulares o inlcuso desdoblar un grupo de 1º de Bachillerato: «Existen opciones para gestionar mejor los recursos de los que disponemos».

«Responsabilizamos a la conselleria de Educación y a Inspección de permitir que los institutos de Marratxí hayan llegado a una situación insostenible en relación a la masificación», rezan las familias, fenómeno que se agrava, señalan, «por la llegada de alumnos de otros municipios».

En el escrito que han remitido a este diario, precisan que el IES Marratxí fue concebido para albergar a 800 alumnos y hoy tiene 1.200 mientras que de Sant Marçal se diseñó con 450 plazas y escolariza a 750 jóvenes, lo que se traduce en «ratios elevadas, no disponer de espacios suficientes, no poder atender adecuadamente la diversidad ni los casos de acoso escolar...». Con todo, creen que se condena a sus hijos a «ser alumnos de segunda categoría». Consideran que, más allá de leyes educativas y nuevas metodologías, la bajada de ratios es una medida «primordial» para mejorar la calidad educativa. Pese a ello, deploran, «gobierne quien gobierne» esa bajada no se aplica nunca: «Es como un mal endémico».

De Palma y de Santa Maria

El rápido crecimiento de la población afincada en este municipio creen que no justifica del todo la situación, sobre todo, inciden, cuando Conselleria deriva alumnado de otros municipios a Marratxí: así, el IES Sant Marçal acoge alumnos de Son Ferriol, mientras que el de Marratxí recibe a estudiantes de Santa Maria, señalan.

«La gestión es tan pésima que estudiantes que acaban ESO en Es Liceu no podrán cursar Bachillerato en el centro que está al lado de su csa pese a ser un centro adscrito», indican. «Las mentes pensantes que aplican la nueva ley educativa», prosigue el texto, «¿realmente creen que pueden mejor la educación si no solucionan antes el problema de la masificación de los centros educativos?».

Este grupo de afectados concluye su escrito ironizando que no queda más remedio que «dar la enhorabuena» a la conselleria de Educación «por una administración deficiente de los recursos públicos».