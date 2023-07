No hay nada mejor que un buen chapuzón para poder luchar contra el tórrido calor que está azotando a Mallorca estos días. Sin embargo, no todos los mallorquines tienen una piscina o la ventaja de vivir cerca de la costa. Por lo que no queda otra que usar dispositivos para refrescar el ambiente. Y entre estos hay un líder indiscutible: el ventilador.

«En dos semanas vendimos 150 ventiladores, vendimos tantos que esta semana nos habíamos quedado sin existencias», explica la gerente de una tienda de electrodomésticos de Palma. «Tenemos una marca de ventilador en oferta a 15 euros y la gente lo compra de tres en tres e incluso de seis en seis», ilustra. La Aemet decretó la alerta naranja este lunes en el interior de Mallorca. Las temperaturas diurnas podrán alcanzar picos de 42 grados y las noches tropicales elevarán todavía más los termómetros hasta los 30 grados. Ante este panorama, las ventas han aumentado en comparación con los otros años. Ola de calor en Mallorca: Una masa de aire cálido de origen africano elevará las temperaturas en la isla hasta los 41 grados «Los últimos años no vendíamos tanto, este año parece que la gente prefiere gastar un poco y pasar sin problemas el verano», explica el dependiente de otra tienda de electrodomésticos en Can Valero. «Los clientes son de lo más exigentes, acabo de vender a uno que ha tardado 25 minutos en decidirse», sentencia. Cierran la atención al público del edificio del Ayuntamiento en Avenidas por la rotura del aire acondicionado Por otro lado, el gran competidor del ventilador en los hogares, el aire acondicionado, no está pasando por un buen momento. «Estamos haciendo algunas instalaciones, pero estamos secos, en comparación con el año pasado», explica un trabajador de una empresa de instalación de aires acondicionados en Palma. «Es increíble, no trabajo, solo contesto preguntas, la gente pregunta y pregunta, pero luego no tiene presupuesto para nada», se lamenta. La ciudadanía parece que prefiere las alternativas más económicas antes que las de clase alta. No obstante, parece que todos se han olvidado de otro agente que pertenece en el ring de artilugios contra el calor. El ventilador puede empezar a rezar para que la población no ponga de moda a su competidor más temible y económico: El abanico.