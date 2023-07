Fue detenido el 17 de octubre de 2016. Explica que días antes un conocido suyo, amigo de Penalva, se puso en contacto con él. "Me dijo que estaba preocupado porque estaban investigando el caso ORA. 'Me ha dicho Penalva que si quieres vayas a declarar voluntariamente", señala Roig.

Sobre su arresto, sostiene que no le dijeron los motivos. Explica que, antes de que llegara su abogado, habló con el subinspector Blanco. "Me empezó a decir que sabían que había pagado un millón y medio a Gijón y Rodríguez, que había puesto un piso a Gijón... Que lo mejor que podía hacer era decir la verdad. Yo no me lo podía creer", señala.