Catalina Cladera: «Mi compromiso es estar cuatro años haciendo oposición en el Consell y no me verán como senadora autonómica»

Expresidenta y nueva líder de la oposición en el Consell de Mallorca. Catalina Cladera (PSOE) fue consellera de Hacienda en el primer Govern de Francina Armengol y ha ocupado la presidencia del Consell de Mallorca durante los últimos cuatro años. Hoy se convierte en la líder de la oposición en esta institución.

¿Puede citarme tres iniciativas adoptadas durante su presidencia de las que esté orgullosa?

En materia de política social, la extensión del servicio de atención integral a domicilio para las personas mayores y dependientes en casi todos los municipios de Mallorca, con 500 usuarios en la isla. El siguiente paso era Palma, pero es algo que queda para el próximo equipo. En el ámbito territorial, eliminar la bolsa de plazas turísticas. Y a nivel económico, haber asumido la competencia de ordenación turística, con pasos importantes como el plan de inspección, y haber creado la oficina de fondos europeos.

¿Y tres que no hayan hecho bien o no hayan sido capaces de desarrollar?

Me habría gustado impulsar más acciones en materia de movilidad sostenible, como el primer tramo del segundo cinturón de Palma (Son Ferriol), que no ha podido ser por falta de acuerdo con Més. En temas sociales se ha hecho mucho, pero me hubiera gustado comprar Ca l’Ardiaca para las personas sin hogar y más vulnerables. Y no hemos sabido ver lo que venía desde la extrema derecha y hemos dejado que calara su mensaje de odio en lugar de haber explicado lo que hemos hecho.

¿Usted deja de ser presidenta del Consell porque han pesado más las tres últimas que las primeras?

No. No tiene nada que ver con una gestión, que habremos hecho bien o mal, sino más con el fenómeno de unas elecciones que se han jugado en clave nacional, e incluso de carácter internacional con el avance de la extrema derecha a través de mensajes de odio, fáciles, que han calado mucho en la gente joven.

Temas polémicos

Hay varios temas que han podido ser más polémicos durante la pasada legislatura. ¿Haber inaugurado una autopista heredada como la de Campos ha pesado más que el carril Bus-VAO?

La autopista ya estaba lo bastante iniciada y no se podía parar. Tenía que estar en la inauguración. Respecto a las políticas Bus-VAO o de limitación de velocidad, son progresistas y modernas aunque no suficientes. Es el inicio de un camino que no se ha sabido valorar suficientemente, pero que el nuevo presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha utilizado como bandera y como la única línea de su programa.

¿El escándalo de las menores tuteladas en situación de prostitución les ha hecho daño?

Ha sido un tema que el PP especialmente, pero también Vox, han usado para desgastar y hacer daño durante toda la legislatura. Pero no creo que haya influido en las elecciones. Han abusado tanto de él que han llegado a perder la razón. Y ha sido una irresponsabilidad, porque es una cuestión que se tiene que trabajar desde la discreción, desde el trabajo bien hecho y desde la colaboración de todos.

¿Se ha entendido que hayan patrocinado con 1,6 millones de euros a un equipo con presupuesto millonario como el Real Mallorca?

Se trata de un equipo de Primera División desde el que se podía promocionar Mallorca a nivel turístico aunque luego cambiamos el enfoque hacia los valores deportivos. Se hace en muchísimas regiones. Es una visión moderna de estar al lado del deporte. Reconozco que se gestionó mal entre todo el equipo de gobierno y cometimos algunos errores al mediatizarlo tanto. Defiendo que se haga, pero no como lo hicimos, con tanto ruido.

Hay aspectos que han recibido el aplauso incluso de empresarios, como el aumento de las inspecciones contra la oferta turística ilegal, y usted se felicita por la supresión de la bolsa de plazas. Pero el PP anuncia que no es partidario de las limitaciones en ese ámbito. ¿Todo eso se puede ir al traste?

La lástima es que PP y Vox van a tirar por la borda muchísimo trabajo bien hecho para Mallorca. En tema turístico no hay dudas de que hay que buscar un equilibrio y mejorar el modelo para reducir volumen y crecer en calidad. Combatir la oferta ilegal y el turismo de excesos son medidas muy buenas. Pero ahora PP y Vox van a tener algunas contradicciones. Si quieres recuperar la bolsa de plazas, y ahí lo que recupera es el alquiler vacacional, se entra en contradicción con el sector hotelero. Veremos como resuelven este tema, y vamos a estar atentos.

Resultado electoral

Usted es muy crítica con el pacto PP-Vox, pero quienes lo han impulsado han sido los ciudadanos con sus votos.

Estoy de acuerdo, y mi mayor autocrítica es no haber sabido ver este cambio que se estaba produciendo, sobre todo por la extrema derecha, porque el PP lo que ha hecho ha sido absorber los votos que eran de Ciudadanos. Pero lo digo con dolor, porque creo que va a haber una involución en esta tierra y en esta institución. Ese pacto supone paralizar el Consell, porque al bajar los impuestos se va a reducir su financiación. Y me preocupa la gestión de los fondos europeos.

¿Dónde pronostica que se van a dar los mayores recortes?

Uno será en temas de igualdad y diversidad, y nos engañan en todo el tema social, que es donde más va a repercutir la bajada en la financiación del Consell. Preveo que se van a privatizar algunos servicios y algunas residencias. También en la ayuda a los municipios.

No vieron venir el alcance de la derrota. ¿Error en el análisis o falta de contacto con la calle?

Es un problema de análisis porque ninguna encuesta lo previó. Y sí nos falto con algunos sectores, como la gente joven, la capacidad de entenderlos, porque les ha entrado de una manera muy fácil el mensaje de Vox y no lo supimos captar y educarlos. No me refiero a adoctrinarlos, sino a inculcar valores en la nueva sociedad.

¿Se ha hecho a la idea que al pasar a la oposición va a perder titulares y a quedarse con la letra pequeña?

Esa pérdida de protagonismo es un proceso personal que se gestiona con el paso del tiempo, y el verano me va a ayudar a eso. Pero voy a hacer una oposición seria y contundente que tenga la máxima visibilidad posible. También recupero más vida privada, bienestar y salud.

Futuro político

¿La vamos a ver durante cuatro años al frente de la oposición en el Consell o se irá de senadora autonómica?

Mi compromiso es estar cuatro años en el Consell haciendo una oposición lo más dura posible, aunque seria y respetuosa. No me verán como senadora autonómica.

¿Se la sigue viendo como la sucesora de Francina Armengol?

Francina no se va a retirar y es la mejor política que tenemos en las islas. Tiene mucha trayectoria por delante. No me planteo esa cuestión. Ella será capaz de hacer su papel combinando Madrid y Balears y yo estaré a su lado.