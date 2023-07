Pregunta una de las defensas cómo ha tenido acceso a "todos los chats" -como ha dicho Garau- incautados si no está personado. "Me los habrán pasado. No recuerdo si fue en grupos de trabajo o me los han enseñado en el cuartel", responde.

El abogado de Blanca Ruiz le pregunta si puede individualizar quién ha filtrado información de la causa. "¿Cómo voy a saberlo? Yo estaba en prisión", dice Garau.