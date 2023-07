El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, se mostró ayer muy contundente con el PP por su pacto con Vox y acusó a los ‘populares’ de «intentar castellanizar» la educación y la administración durante la legislatura de José Ramón Bauzá, aunque advirtió a ambos partidos de que «ya nos encontraron enfrente hace diez años y nos volverán a encontrar ahora, porque ya les ganamos y volveremos a hacerlo». Pese a ello, Prohens pronunció más veces su nombre que el de Francina Armengol, otorgándole el título de jefe oficial de la oposición ante la salida de la expresidenta.

Lamentó que, a diferencia de lo sucedido con el acuerdo, hubo un tiempo en que el PP no consideraba el catalán como un problema mientras «ahora solo lo nombran para atacarlo», y denunció que el PP ha roto los consensos alcanzados para «crear un problema donde no lo hay». Así, lamenta que Prohens haya decidido incluir a Vox en las instituciones de Balears: «Ha sido una elección exclusivamente suya normalizar a la extrema derecha y ser la segunda presidenta bauzanista de la historia y del TIL, con un Govern en solitario pero aplicando el programa de Vox». En este sentido, apuntó que «si Sa Unió no hubiera ganado el diputado de Formentera y usted tuviera un representante menos que toda la izquierda, tendríamos también una repartición de consellerias».

Incluso se atrevió a proclamar la muerte de la curva de Laffer a la vez que defendía que los impuestos son «fundamentales» en la redistribución de la riqueza: «Una disminución indiscriminada nunca supone un aumento de la recaudación. Cuando los bajamos no se reparte la cantidad no recaudada, posibilitando un mayor consumo de las familias, sino la acumulación por parte de unos pocos».