El cojín sensible de la propiedad

La primera obligación de una buena política es la de alertar a la población sobre el desastre que personifican sus competidores para el cargo electo. Cumplido el trámite de advertir, una vez más, que sin ella no hay mañana, Marga Prohens, ha pronunciado su primer discurso de investidura en rosa, enlazando tópicos y amparándose en la sensibilidad para edulcorar el presente y perfilar el futuro de un archipiélago extenuado a base de promesas vanas y gestores públicos empeñados en deshacer cuanto han realizado sus predecesores. La propiedad inmobiliaria, un bien sagrado, un mito inalcanzable ya en algunos casos, en unas islas de territorio limitado y siempre cotizado al alza. La presidenta en ciernes se ha apoyado en el cojín de la sensibilidad existente sobre el bien privado para captar la atención del discurso de investidura. No hay nada más urgente en Balears que suprimir en primera línea o rebajar en las posteriores el impuesto de donaciones y sucesiones dentro de una reducción drástica y generalizada de tributos. Ni una cifra, no hacen falta valoraciones ni alternativas para suplir el recorte de ingresos para financiar los servicios pábulos, tampoco avanzar más allá de lo superficial porque el mensaje ha calado: es injusto que los hijos paguen por recibir lo que sus padres han luchado durante toda la vida. Se ha repetido tanto y ha calado tan hondo que notarías y registros llevan semanas notando una disminución de trámites sucesorios. La herencia será más barata, administrarla, ya se verá.