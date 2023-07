La expresidenta del Govern y portavoz del PSIB-PSOE, Francina Armengol, se ha mostrado muy contundente con la candidata del Partido Popular, Marga Prohens, después de su acuerdo con Vox: "No es una buena noticia para la democracia que haya decidido blanquear a la extrema derecha". Lamenta que Prohens haya decidido "mercadear" con los derechos de los ciudadanos y carga contra la líder del PP por "olvidarse" del feminismo, el colectivo LGTBI, los trabajadores, las kellys o la lengua propia en su discurso de investidura: "Para usted la libertad es sálvese quien pueda, de que los más fuertes puedan hacer lo que quieran, la libertad de los privilegios para unos pocos".

Armengol ha criticado que Prohens "no haya aprendido de los errores" con la comunidad educativa de José Ramón Bauzá porque los docentes "no se merecen el pin parental" y ha criticado que hablen de temas como la inmigración "desde un punto de vista racista y xenófobo", asumiendo el discurso de Vox.

"Que el señor Feijóo normalice que el día 23 de julio pueda haber ministros de extrema derecha no es una buena noticia para la democracia. Que presida el Parlament una persona que representa a un partido que no cree en este Parlament y las autonomías es una mala noticia. Hacer un pacto cerrado desde Madrid no es una buena noticia", ha añadido Armengol.

Asimismo, denuncia que Prohens ha "mercadeado" con los derechos de los ciudadanos de las islas cuando durante la campaña dijo que no lo haría y ha denunciado que el acuerdo no habla ni de violencia de género ni de violencia machista: "Los conceptos son importantes y nos torturan, nos maltratan y asesinan por ser mujeres".

En este sentido, ha recordado que las mejores condiciones laborales las garantizan "empoderar a los sindicatos y unos mejores convenios laborales" y se ha ofrecido a Prohens para firmar un pacto de rentas junto a los agentes sociales "para evitar la precaridad y garantizar el sistema de los pensionistas".

Armengol ha acusado al PP de "no querer ayudar a los ciudadanos cuando más lo necesitaban" en lo más duro de la pandemia

También lamentado que Prohens decidiera no hablar de la economía pero sí de una bajada de impuestos y ha ensalzado su gestión durante los ocho años como presidenta: "Le dejamos las cosas muy bien, con un paro mínimo histórico, más trabajadores y mejores condiciones, además de mejores salarios y más oportunidades". Todo ello, ha defendido, en un contexto de paz social con los agentes sociales: "Les dejamos la maquinaria en marcha".