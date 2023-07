La portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, ha comparecido este lunes, ante los medios, tras escuchar el discurso de investidura de la candidata a la presidencia del Govern, Marga Prohens, a quien ha felicitado por los términos que ha utilizado y las propuestas de gobierno que ha presentado, porque, según ha dicho confiar, serán las que "librarán a los ciudadanos de las políticas liberticidas de la izquierda".

Si bien, y pese a coincidir también con Prohens en la necesidad de "no tener complejos y defender lo que cada uno piensa sin tener que estar sometido a la dictadura de la izquierda, en la que parece que lo que esta formación defiende es algo malo, cuando es lo que quieren los ciudadanos", la portavoz parlamentaria de Vox ha reiterado su abstención en la primera votación en el Parlament, en el que Prohens necesita una mayoría absoluta que no tiene, para ser investida como presidenta, porque "son partidos distintos y, por tanto, con enfoques diferentes en algunas cuestiones", que ha preferido no recordar esta jornada y reservárselos para su discurso de este martes.