El éxito de Vox en Baleares: un discurso antisistema que triunfa entre los más jóvenes en TikTok

«Que te vote Txapote», «perro Sánchez» o el 33 de Fernando Alonso. Estos son algunos de los mensajes que más se han viralizado entre los jóvenes. Memes que Vox ha sabido explotar a la perfección para situarse como el partido que más simpatía despierta entre los adolescentes. Al igual que sucediera con Podemos con su explosión en las elecciones europeas de 2014, Vox se sitúa como una de las formaciones más importantes en Balears, en gran parte gracias al apoyo del sector juvenil.

Uno de los aspectos que definen a Vox desde su nacimiento es su condición de «outsider», siendo una formación que quiere acabar con el sistema político desde dentro. Argumento que han sido capaces de vincular con el actual descontento de los adolescentes respecto a la clase política. De hecho, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en mayo , los políticos son el segundo problema más importante en España para este colectivo, por delante de la vivienda, la sanidad o la educación.

Así, Vox aglutina su mayor número de votantes en los electores de entre 18 y 24 años, siendo una de las formaciones que mejor se mueven en el sector de las redes sociales. «En la Generación Z se observa que la intención de voto se centra en Vox y el líder que más destaca es Santiago Abascal», asegura Víctor Gil, sociólogo y responsable del estudio La generación TikTok ante las urnas el 23- J, elaborado por la empresa Science4insigths.

En este sentido, el partido ultraderechista cuenta con más de 200.000 seguidores, siendo TikTok la red social junto a Instagram que más utilizan actualmente los adolescentes. «Entienden muy bien los códigos y el lenguaje de comunicación con los jóvenes. Entraron en Tik Tok en 2020 forzados porque les habían cerrado la cuenta de Twitter y han sido pioneros en cuanto a la utilización de memes y mensajes virales», determina Gil.

La importancia del algoritmo

De hecho, en cuanto a número de seguidores, está muy por encima del PP que tan sólo cuenta con 36.800 o el PSOE con 19.400. La única formación que le supera en número de usuarios es Podemos (444.400) pero aún así Vox, con menos de la mitad de seguidores, les dobla en número de compartidos y triplica de media sus visualizaciones. «En TikTok no premia el hecho de que tengas muchos seguidores en la plataforma, sino la capacidad que tengas para seducir al algoritmo. La batalla se juega en función de la creatividad de los videos y los mensajes virales que seas capaz de producir, y Vox en eso es el mejor» determina el sociólogo. Vox consigue que sus mensajes se hagan virales y circulen por gran parte de los dispositivos móviles de los jóvenes.

En cuanto a la temática de los vídeos compartidos, la mayoría se centra en cuestiones como la inmigración, la defensa de España o la lucha contra el feminismo, con historias personales de señoras mayores a las que les han ocupado su vivienda. «Al final un partido como Vox, al situarse en un espectro ideológico más extremo, puede lanzar mensajes más radicales y llamativos que son más sencillos de viralizar. En el caso del PSOE y PP, siendo partidos más tradicionales, se tienen que dirigir a grupos de población más amplios y no pueden deslizar vídeos tan extremistas», expresa el sociólogo Gil.

Otra de las vías en las que discursos de Vox se están propagando es a través de los streamers y cuentas afines a su ideología en el propio TikTok, donde este tipo de mensajes se propagan con más facilidad que el resto. «Mi impresión como usuario es que se genera mayor ruido entorno a vídeos vinculados a esta ideología. La cantidad de cuentas que han publicado el «que te vote Txapote» es una auténtica locura».

Repercusión de los mensajes

En cuanto a la repercusión que están teniendo este tipo de mensajes, se puede observar que este tipo de discursos negacionistas respecto al cambio climático o a la Igualdad están empezando a calar entre los jóvenes. De esta forma, la encuesta de Juventud de Balears publicada esta semana aseguraba que el 20% de los hombres jóvenes no consideran grave controlar las amistades de su pareja. Asimismo, en un estudio publicado por la Fundación FAD Juventud en el año 2022 se apuntaba a un 10% de los jóvenes que ya niegan la existencia de la violencia de género.

Respecto al papel que puede jugar el voto joven para Vox en las próximas elecciones generales, el sociólogo Víctor Gil expone que «realmente los jóvenes tan sólo representan cerca de un 11% del censo, por lo que no sé hasta que punto puede tener repercusión en la actualidad». No obstante, el propio experto advierte que, de cara al futuro, la comunicaciónen TikTok será fundamental para todos los partidos. «La nuevas generaciones ya no ven los medios convencionales, se informan a través de plataformas como TikTok o Instagram. Si un partido como Vox está dándole tanta fuerza a esta comunicación es porque saben que obtendrán resultados».