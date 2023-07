Los acuerdos secretos del PP balear con Vox son peores que entregar conselleries

E l Pacto Ultrafolklórico de Govern servirá para nombrar al primer vicepresidente ibicenco de la historia, Antoni Costa. Se lo ganó enfrentándose en solitario a la izquierda prepotente en el Parlament, con Marga Prohens en Madrid. En menos de una semana, se van amontonando los ejemplos de que los convenios secretos entre PP y Vox ocupan más espacio que el Acuerdo Conjunto, con sus 110 medidas y seis apartados previos.

Por ejemplo, los populares no consideraron oportuno informar el miércoles de que la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística del castellano estará dirigida por Vox. Es decir, el tardofranquismo establecerá los criterios idiomáticos vigentes en Balears, por generosa concesión de un PP que insiste en el falso «en solitario». Para que se aprecie el rango de la Oficina Siniestra, servirá según comunicado oficial del ultrapartido «para acabar con las devastadoras políticas socialistas y separatistas de Balears». En efecto, el PP balear no ha cedido conselleries y «la palabra de los políticos no vale nada», que dijo Núñez Feijóo el viernes.

Antes de escandalizarse, la izquierda ovejuna debe recordar que la Obra Cultural Balear pretendía que Més y PSOE votaran la investidura de Prohens, el mismo día en que el PP anunciaba que los Premios Ciudad de Palma vuelven al castellano. Los populares han sacrificado a Vox el alma de sus militantes mallorquines que conciliaban el conservadurismo con la militancia en el GOB o la OCB, pero queda claro que el problema muy principal del catalán radica en los catalanistas.

Y ahora damos un vuelco a todo lo anterior, para anunciarles que en auxilio de la lengua propia y oficial de Balears se ha movilizado el paladín más inesperado. Se llama Vox, porque el punto 58 del Acuerdo para el Gobierno de las Islas Baleares (¿no quedábamos en que era «en solitario») estipula que la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística se crea para «fomentar la protección tanto del castellano como del catalán». En efecto, acaban de escuchar la palabra «catalán» en boca de la ultraderecha moderada, y para defenderlo se supone que a ultranza. Lo cual confirma que el texto difundido ni siquiera lo han leído sus firmantes, porque la clave reside en acuerdos secretos más graves que entregar conselleries.

No se pacta con Vox para esconderse después. En los quince dilatados folios tampoco figura la disolución de la Oficina Antifraude, porque daría mal tono anunciar que el PP de Matas y Bárcenas suprime un ente de teórica persecución de la Corrupción. Liberados de esas ataduras, instamos a la liquidación unida a la demolición de la sede del mayor fraude del Pacto de Progreso, y la competición es abundante.

Ya saben también que el PP intentaba colar de rondón en el Acuerdo que la comunidad se llama ahora Islas Baleares. Conviene recordar que la denominación única «Illes Balears», también en castellano, se remite al Estatut reformado en febrero de 2007 por el Congreso, a instancias de Jaume Matas y de Rosa Estarás. Para demostrar que los socios pretendían otro concierto secreto de hechos consumados, en el preacuerdo PP/Vox se lee por cuatro veces el canónico «Illes Balears».

La Fundación Juan March tiene una cafetería en la planta sótano que la revista Time Out considera «la más bonita de Madrid». Siento comunicarles que cierra mañana por vacaciones, reabrió tras la pandemia y ostenta el apelativo sexy de Café de La March. La institución cultural de la que algunos somos becarios, también edita una revista que desde un año atrás se titula exclusivamente La March, tras haber suprimido el genérico Fundación Juan March de su portada.

En la foto que hoy nos ilustra, el Café de la March omite el «Juan» del fundador, al igual que la publicación. En la izquierda mallorquina, vocacional de la derrota, cabe entender la retirada de calles dedicadas a oligarcas antiguos para mejor postrarse ante los caciques contemporáneos. Sin embargo, los administradores de la herencia deberían ser más generosos con un fundador que tal vez disentiría del borrado de su memoria. Los mallorquines contemporáneos siguen obsesionados por Juan March, con todas las letras.

Reflexión dominical acordada: «El documento del Pacto Ultrafolklórico recoge todo lo que no harán en cuatro años».