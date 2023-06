Julio Cano Antón: "Nunca me ha llamado un ministro para darme órdenes"

Convertirse en fiscal superior no va a cambiar su modo de ser. Porque Julio Cano sabe que se podrá equivocar, como todos, pero no será porque no le ponga esfuerzo y trabajo a su nuevo cargo de fiscal superior de Baleares. Cano representa una nueva generación de fiscales, que afronta una época en la que la especialidad es clave para que la institución sea efectiva.

¿Que tipo de fiscalía hereda al ser nombrado fiscal superior? Es una institución que está en un forma formidable. Desde mi anterior etapa como teniente fiscal llevamos tres años desarrollando la modernización de la fiscalía, que pasa por una especialización de cada fiscal en una determinada área. Históricamente todos los fiscales actuaban en diferentes jurisdicciones. Es cierto pero la situación ha cambiado. Desde hace poco hemos creado las nuevas secciones de delitos económicos y derecho civil y de familia. Cuando un fiscal se especializa en una determinada materia se logra una mayor eficacia. Además, ahora el fiscal que inicia un caso es el que después interviene en el juicio. Así se obtiene un mejor resultado. Cuenta con una plantilla de 45 fiscales, pero parece corta por la carga de trabajo que asume la fiscalía de Balears. La plantilla no es suficiente porque los fiscales asumen mucho trabajo. Balears es una de las comunidades autónomas del Estado donde la fiscalía asume un mayor número de casos. Para afrontar con total garantías todos los asuntos necesitaríamos aumentar la plantilla en un 20 por ciento. Los fiscales realizan jornada más allá de lo deseable e incluso acuden a trabajar los fines de semana. ¿Se siente respaldado por toda la plantilla de fiscales? Por supuesto. Siempre existe más afinidad con unos que con otros y hay muchos compañeros que sienten gran cariño hacia mi antecesor Bartomeu Barceló. Es un sentimiento normal, pero yo me siento muy apoyado por toda la plantilla ¿Le ha supuesto un problema optar a ser fiscal superior porque suponía enfrentarse a Bartomeu Barceló? No lo calificaría de problema. Consideré que estaba preparado para dar este paso y decidí optar a la jefatura de la fiscalía. ¿El hecho de pertenecer a la Asociación Progresista de Fiscales , la misma a la que está afiliado el fiscal general del Estado, ha facilitado su nombramiento? Que sea de la asociación progresista no ha tenido nada que ver con mi nombramiento. Me han elegido por mi perfil profesional y por el plan de actuación que presenté. ¿Llega usted a este cargo cuna revolución bajo el brazo? No se va a producir ninguna revolución. Vamos a seguir con la misma línea que hemos marcado en los últimos años, es decir, una apuesta clara por la especialización de cada fiscal ¿Qué medidas propondría para solucionar el histórico problema que sufre la justicia en Balears? La solución al problema es muy complejo, pero la justicia nunca ha sido una prioridad para ningún gobierno. Lo que hace falta son inversiones porque las plantillas judiciales son muy escasas y hacen falta más jueces y más fiscales. El ciudadano está perdiendo la confianza en la justicia por la lentitud que acumula. La lentitud es un problema muy serio para la credibilidad de la institución. Una justicia tardía queda muy comprometida. ¿Teme que pueda sufrir tensiones como fiscal superior? Para nada. En los últimos años hemos gestionado asuntos muy espinosos en contra del criterio de la administración. Me refiere a las decisiones durante la pandemia, que iban en contra del Govern. Sin embargo, nunca hemos recibido ninguna llamada de presión o de queja. Nuestra misión es actuar con rigor y siempre bajo razones jurídicas. ¿Es usted partidario de que la investigación penal la debía asumir un fiscal y no un juez? Por supuesto. Los fiscales deberíamos dirigir la investigación que ahora asume el juez de instrucción. La garantía y la eficacia sería mucho mayor. ¿El fiscal es un funcionario independiente o depende del Gobierno de turno?. La fiscalía depende del Gobierno. Sin embargo, le puedo decir que en los tres años que he sido teniente fiscal de Balears nunca he recibido ninguna llamada de un ministro indicándome lo que tengo que hacer. Se comprometió a luchar contra el blanqueo de dinero Y es cierto, pero debo decir que España es uno de los países con la tasa más baja de delincuencia. ¿A partir de ahora las bandas criminales deberían temerle? Lo que puedo decirle es que vamos a luchar para que estas organizaciones no blanqueen su dinero en Balears.