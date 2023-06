Pregunta Herranz como sabía Kiko Mestre que un documento del caso Cursach tenía la firma del exfiscal y ahora abogado Pedro Horrach. "Porque tenía el documento", señala. "Mi obligación es bucar noticias y hablar con todo el mundo. Ese día me encontré con el señor Carrau, había un gran malestar y decepción porque Horrach había debutado como abogado en el caso Cursach, y lo estuvimos comentando. Luego me encontré a tres testigos en el pasillo de los juzgados y me explicaron que ellos habían denunciado hechos ante Horrach como perjudicados del caso Cursach. Me pasaron la denuncia por WhatsApp. A nivel personal me costó muchísimo escribir esta historia", detalla el periodista.