El 19,4% de los hombres de entre 15 y 34 años considera como no violento o poco grave controlar las amistades de su pareja, frente al 9,8% de las mujeres.

Son datos de la Encuesta de Juventud de Baleares, que ha dado a conocer este viernes los primeros resultados.

Según la misma encuesta, en la que han participado 3.000 jóvenes del archipiélago, el 12% de los hombres no consideran grave el chantaje emocional frente al 5% de mujeres.

La macroencuesta ha sido desarrollada por la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes a través del Instituto Balear de la Juventud (IB-Jove), en colaboración con el Instituto de Estadística de Baleares (Ibestat) y los consells insulares.

Se trata de una encuesta de 192 preguntas para conocer los aspectos vitales que afectan a la juventud y tener una herramienta de conocimiento, como nunca se ha tenido, de la realidad, necesidades y demandas de la juventud de cara a desarrollar las políticas más adecuadas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los y las jóvenes.

Por otra parte, en materia de vivienda, según se desprende de la encuesta, alrededor del 40% de los jóvenes que no están emancipados afirma que es por falta de vivienda accesible.

Según la encuesta, el 34,3% de los jóvenes del archipiélago está emancipado, aunque un tercio tiene problemas para pagar el alquiler o la hipoteca y el 70% destina más de la mitad de los ingresos a la vivienda.

La macroencuesta recoge datos de opinión de los jóvenes en materia de emancipación, violencia, salud, cultura, lengua, ocio, inmigración o sexualidad.

Así, según estos datos los jóvenes no creen que las personas inmigrantes tienen más privilegios que los nacidos en España. Los porcentajes de jóvenes que piensan que los inmigrantes tienen mejores oportunidades laborales o tienen menos problemas en conseguir vivienda o que tienen mejor valoración social es inferior al 3,2%.

En materia de violencia, según la encuesta, el 22% de los chicos creen que es poco grave insultar, frente al 7,4% de mujeres. En la misma línea, para el 10,4% de ellos no es violento prohibir a la otra persona hacer cosas, frente al 7,2% de las mujeres. El 45,1% de los hombres creen que no es violento llamar a una persona de una manera que no se identifica, mientras que esta situación es poco grave para el 25% de las chicas.

Vivienda y emancipación

Según la encuesta, la edad media de emancipación entre los jóvenes de Baleares se sitúa en los 22 años y uno de cada tres jóvenes independizados lo ha hecho con la pareja.

Por su parte, casi ocho de cada diez jóvenes cuando se han emancipado lo han hecho en una vivienda de alquiler y más del 50% de los jóvenes que han optado por el alquiler lo han hecho por las dificultades de acceder a una hipoteca.

De los que han podido adquirir una vivienda, un 46,5% responde que han optado por la compra porque alquilar es igual o más caro. Sin embargo, uno de cada diez jóvenes que se emancipa tiene que volver a vivir con la familia.

Educación y empleo

Según la macroencuesta, la edad media en que los jóvenes empiezan a trabajar con remuneración son los 18,5 años y lo hacen, principalmente, en la hostelería y el comercio.

Por su parte, alrededor del 70% de jóvenes de las Islas trabaja en el sector privado y el 75% de los jóvenes que trabaja lo hace a jornada completa. El 80% de los trabajadores jóvenes tiene contrato indefinido.

La encuesta indica igualmente que alrededor de un 30% de los jóvenes actualmente están estudiando y que sobre un 20% de jóvenes ha cursado estudios universitarios (un 23,3% de las mujeres y un 15,2% de los hombres).

Salud y sexualidad

Según la macroencuesta, alrededor del 75% de los jóvenes tienen la autopercepción de un estado de salud bueno o muy bueno y uno de cada cinco jóvenes ha ido al psicólogo en los últimos doce meses.

Además, uno de cada tres jóvenes consume alcohol cada semana, aunque el 65% dice que no fuma tabaco.

Por otra parte, alrededor del 35% de los hombres de Baleares consume pornografía cada semana y un tercio de los jóvenes utiliza siempre el preservativo a la hora de mantener relaciones sexuales.

Igualmente, según se desprende, el 15% de mujeres que han mantenido relaciones sexuales han quedado embarazadas sin quererlo.

Por otra parte, la encuesta revela que cuando se dirigen a un desconocido, un 2,3% lo hace sólo en catalán y un 40,7% sólo en castellano.

En la misma línea, un 5% acostumbran a hablar sólo en catalán con sus amigos y un 40% sólo en castellano.