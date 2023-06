El presidente en funciones de la Comunidad, Fernando López Miras, ha defendido este jueves que es posible una investidura y llegar a acuerdos con Vox fijándose en el alcanzado en Baleares, donde "se ha respetado el resultado de las elecciones".

López Miras, tras ser preguntado por la posibilidad de ser investido con el apoyo de Vox pero sin que entre en el Gobierno, se ha mostrado optimista en poder "llegar a acuerdos que se basen en el resultado de las elecciones".

Ha mostrado su predisposición y mano tendida "para poder negociar y poder llegar a un acuerdo de cara a la investidura, que haga que la Región de Murcia tenga un gobierno sólido y estable, que es lo que todos estamos pidiendo".

A su juicio, "nadie quiere que haya más semanas de bloqueo en la Región de Murcia" y ha esperado que no se produzca "una unión de PSOE, Podemos y Vox para ese bloqueo".

López Miras se ha mostrado rotundo ante las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, quien dijo que no se fiaba de él porque en la anterior legislatura habían llegado a un acuerdo programático que no se había incumplido y que habían gobernado con tránsfugas, y ha defendido que "cuando el Partido Popular firma un acuerdo lo hace para cumplirlo siempre".

El presidente murciano en funciones ha explicado que en la anterior legislatura hubo un acuerdo en el que Vox favorecía con cuatro votos la mayoría de Gobierno. Pero llegó un momento en el que una de las partes (Vox) no podía cumplir ese acuerdo, no tenía esos votos, por lo que no había acuerdo.

Y no llegar a un acuerdo hubiera supuesto que gobernase la izquierda de la Región de Murcia. "Yo estoy convencido de que Vox no quería que gobernase la izquierda y eso es lo que hicimos, eso es lo que evitamos", ha argumentado.

López Miras ha recordado que "en la legislatura pasada hemos padecido muchas vicisitudes que no habríamos sufrido si hubiéramos tenido un Gobierno solitario".

Por eso, "ahora lo que pedimos es un Gobierno solitario, con acuerdos, por supuesto, que se tienen que cumplir, pero tenemos un resultado que nos legitima --un 43 por ciento en las urnas--, casi el 50 por ciento de los diputados regionales y, sobre todo, no existe gobierno alternativo".

"O hay un gobierno del Partido Popular o puede haber un bloqueo por parte de Podemos, Vox y PSOE", ha concluido.