Un plaer assistir a la inauguració del Zel Mallorca i poder trobar-me amb tants d’esportistes de les nostres illes que són referents internacionals.



Gràcies @RafaelNadal i @GabrielEscarrer per apostar com ho feis per les nostres illes amb un projecte que aposta per la qualitat. pic.twitter.com/9wANmfngNZ