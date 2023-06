El PSIB y Més per Mallorca sacaron ayer a relucir en sus balcones la bandera del orgullo LGTBI y exigieron al PP y a Vox que cuelguen este distintivo tanto en Cort como en el Parlament. De esta forma, se mostraron muy críticos con que todavía no se haya desplegado la bandera en las instituciones de cara a la conmemoración del orgullo LGTBI que se celebra mañana. Así, José Hila, portavoz del PSOE en Palma, reclamó al alcalde Jaime Martínez que no se deje influir por los mensajes de odio de la ultraderecha hacia las personas LGTBI y que cumpla con el compromiso institucional con todas las personas que forman parte del colectivo en esta ciudad.

«Sobre todo en un contexto en el que están aumentando las agresiones y el discurso de odio hacia las personas LGTBI, también en nuestra ciudad», determinaron. Asimismo el Grupo Municipal Socialista exigió al equipo de gobierno que incorpore dentro de su programa un conjunto de políticas de apoyo hacia las personas del colectivo como medidas para promover la lucha contra la LGTBIfobia, fomentar la visibilidad de las personas LGTBI e impulsar programas de sensibilización, trabajar en la formación en cuestiones relacionadas con la diversidad sexual y la identidad de género o trabajar de la mano de la mano de la entidad de referencia en Balears, Ben Amics. Por su parte, Més per Mallorca también colgó la bandera en el balcón de su grupo municipal y pidió que este símbolo se coloque en el Parlament con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI. El portavoz del grupo parlamentario, Lluís Apesteguia, registró una carta dirigida al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, recordándole que la institución ha colgado este símbolo durante los últimos años con el anterior Govern. En la misma carta, la formación ecosoberanista aseguró que, especialmente tras el incremento de violencia, agresiones y proliferación de mensajes de odio contra personas de este colectivo durante el último año, es necesario que las Administraciones públicas como el Parlament se pongan al lado de la ciudadanía y muestren su voluntad de visibilizar la lucha del colectivo LGTBI en la sociedad. Tanto el PSIB como Més per Mallorca se mostraron muy preocupados con el posible pacto entre PP y Vox al considerar que dicho acuerdo podría dejar de apoyar al colectivo. De esta forma, ambos partidos instaron a que el nuevo Govern se comprometa a erradicar la agresión, la discriminación y la estigmatización que padece el colectivo.