El Consell de Mallorca, según han confirmado desde el PP, se constituirá el próximo sábado día 8 de julio, todo según la fecha prevista. Será una sesión que se iniciará a las 18:30 horas y donde se producirá la primera votación para elegir al presidente de la institución insular. El popular Llorenç Galmés es quien tiene todos los números para ser el presidente insular, ya que cuenta con 13 consellers, a cuatro de la mayoría absoluta.

Galmés iniciará en los próximos días las negociaciones con Vox para conseguir la gobernabilidad. Si bien, según fuentes del PP, ahora está a la espera de que se resuelva el pacto en el Govern entre ambos partidos. Galmés se reunión con PSOE (Catalina Cladera) y con Més (Jaume Alzamora) y le manifestaron que votarían en contra de su elección y no se planteaban una abstención para evitar depender de Vox. Galmés también hablará con El PI, que lidera Antoni Salas y cuenta con dos consellers. Todo ello pese a que no son suficientes para formalizar un acuerdo y se necsita a Vox. Los regionalistas ya han advertido que con los ultraconservadores no quieren ningún acuerdo.

En el PP entienden que si esta semana se termina de formalizar el acuerdo en el Govern para elegir a Marga Prohens presidenta de Balears, la semana próxima podrá cerrar el acuerdo en el Consell.