El presidente del Grupo Sampol, Gabriel Sampol, ha fallecido a los 87 años de edad, según ha informado el grupo este lunes en una nota de prensa en la que remarca que su muerte ha causado un hondo pesar en todo el sector empresarial al tratarse de uno de los empresariosmás queridos y relevantes.

Sampol, nacido en Montuïri (Mallorca) en 1936, era presidente del Grupo Sampol, una empresa que fundó su padre José Sampol Arbona en el año 1934, dedicó toda su vida profesional a la empresa familiar, convirtiéndose en una de las principales multinacionales dedicadas al sector energético.

Presencia internacional

El grupo tiene presencia permanente en España, Italia, México, República Dominicana, Jamaica, Panamá, Colombia, Puerto Rico, Honduras, Aruba, Perú, Canadá y Cabo Verde, a lo largo de sus más de 88 años de historia ha desarrollado proyectos internacionales en 22 países y cuatro continentes.

De los muchos galardones y premios recibidos en reconocimiento a su trayectoria, en julio de 2011, Sampol recibió la medalla del Mérito al Trabajo, destacando su espíritu emprendedor y su dedicación absoluta al trabajo. En 2019 fue galardonado con el Importantes de Diario de Mallorca. La patronal CAEB también reconoció su labor en 2018 nombrándole Empresario del Año.

"Optimista empedernido"

El Grupo remarca que el empresario ha sido "un ejemplo a seguir, un optimista empedernido, inasequible al desaliento y un gran disfrutón de la vida". "Además de ser un incansable trabajador, inteligente y un gran luchador. Se ha ido feliz, sin dolor, junto al amor de su vida, su esposa, Paz, sus hijos y nietos".

En una entrevista concedida a Diario de Mallorca, señaló respecto a los orígenes de su grupo que "hay que tener en cuenta la antigüedad de esta empresa y a su creador, mi padre, que era un hombre preparadísimo y fue un maestro. En Barcelona descubrió el valor que podría tener la electricidad y fue un visionario. Volvió a Mallorca con unos conocimientos que no tenía nadie en la isla. Comenzó a trabajar en instalaciones, porque la incipiente industria de aquí era consciente de que solo él era capaz de desarrollar algunos proyectos, algo que se transmitió por el boca a boca. Mi padre formó al personal que teníamos, y creo un equipo humano irrepetible. Nuestra primera gran obra para conseguir la clasificación que nos permitiría ir a la península para trabajar con el Estado fue la iluminación de la catedral de Palma. A partir de ahí dimos el salto a otras regiones españolas. El siguiente gran paso fue ir a los aeropuertos".

Colaboración con los hoteleros

También puso en valor su colaboración con los hoteleros de la isla. "Nos ha ayudado mucho tener delante un 'coup de force' como es el hotelero. Los mejores hoteleros del mundo son de Mallorca. Luis Riu, en paz descanse, me llamó para hacer una central en medio de unos manglares. Cuando fuimos a visitar la zona, el encargado principal de mi empresa me decía que ni se me ocurriera aceptar el proyecto alegando que había serpientes y animalespeligrosos, pero dije que sí. A partir de ahí empezamos a desarrollar más proyectos en Latinoamérica y nos hemos convertido en un referente", señaló.

En relación a las empresas familiares como la suya, puso de relieve que "en nuestro caso, ya estamos en la tercera generación y en breve entrará la cuarta. La empresa familiar conlleva unas reglas fundamentales, y una es que los patriarcas tienen que ser serios, tanto en su vida personal como empresarial. Y se necesita una unión familiar, aunque en el trabajo cada uno juega un papel según sus capacidades. La sangre une mucho. No es fácil decidir quién debe heredar el liderazgo, pero ese es un punto clave porque una empresa no funciona sin un líder. Debe primar la meritocracia, independientemente del género"