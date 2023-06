Miguel Romaguera, el restaurador de Pòrtol que devolvió el robot camarero: «La falta de personal me obliga a buscar soluciones en los robots»

Se llamaba Bel·la, podía transportar hasta ocho platos y «nunca se equivocaba». Su único problema: los camareros de carne y hueso no la hacían funcionar. Lo explica Miguel Romaguera, el dueño del restaurante Son Caulelles, el primero de la isla que contó con un robot camarero.

La máquina se convirtió en la reina del local los primeros días: «La gente venía a verla, era un espectáculo», recuerda Romaguera. «A los pocos días me di cuenta de que los camareros no querían utilizarla. Solo la ponían en marcha cuando llegaba yo. Creen que les va a quitar el trabajo», continúa. Era invierno, temporada baja y el local podía funcionar sin el robot, así que decidió devolverlo en vista de no se había integrado en el equipo.

Ahora, dos años después y en plena temporada turística, Romaguera se enfrenta al mismo problema que le llevó a comprar el robot, pero mucho más grave: «Hay una escasez de personal cualificado impresionante. Hago muchas entrevistas de trabajo, pero apenas hay personal realmente preparado». Romaguera ha tenido que cerrar su tradicional tienda de productos locales, ubicada justo enfrente del restaurante, en la salida de sa Cabaneta en dirección a Pòrtol, por falta de personal. El local de Son Caulelles está en las mismas: «Me he llegado a plantear cerrar el restaurante también», asegura el dueño, que también tiene un agroturismo por la zona.

Frente a tantos problemas para subsistir, Romaguera ha proyectado toda una reestructuración en sus negocios: parte de la tienda se convertirá en una academia de formación de hostelería (que generaría personal para el restaurante) y él se pondrá detrás de la barra en Son Caulelles, dirigiendo el restaurante. Lo más importante: en esta nueva etapa hace falta de nuevo Bel·la, que se encargaría del servicio de mesas, con Romaguera al frente.

«Devolví el robot porque los camareros no lo utilizaban, no porque no funcionase bien. Si yo me encargo del restaurante, será diferente», comenta. «Tengo que reinventarme, la alternativa es echar el cierre», añade.

Si antes de la pandemia Romaguera tenía una veintena de trabajadores en los tres negocios, ahora son apenas diez. «Entiendo que los tiempos han cambiado y los empresarios tenemos que reciclarnos», señala.

«El problema de la escasez de personal no son los sueldos, porque aquí cobran más de 2.000 euros, sino la falta de disciplina y compromiso. Claro que prefiero a un humano, pero me veo obligado a recurrir a los robots porque no me dan estos problemas», asegura.

De hecho, el empresario, que lleva más de 30 años al frente de distintos negocios, cree que el futuro de la restauración pasa por la automatización de los locales, y él no quiere quedarse atrás. También tiene el ojo puesto en un robot que prepara los cócteles; en el mercado se venden máquinas que pueden manejar 158 botellas y servir hasta 80 bebidas por hora.

«No hay que olvidarse de la parte humana, pero tampoco depender al cien por cien de ella. Soy consciente de que muchos clientes vienen al restaurante buscando la conversación y la compañía de las personas», puntualiza Romaguera. Sin embargo, desde la perspectiva del empresario, corren tiempos en los que «todos están preparados con las letras y los números, pero no con los brazos». Tirar una caña o preparar un buen café es un arte para el que «no cualquiera sirve», recuerda.

A la falta de personal cualificado se le añaden otros problemas colaterales que hacen que la subsistencia de los pequeños negocios, comenta el empresario, sea un reto cada vez más complicado: «Mi restaurante ha de tener la misma infraestructura burocrática que una gran superficie. El papeleo asfixia a los autónomos».

Llegados a este punto, la cosa no va de ahorrarse salarios, sino «quebraderos de cabeza» y la automatización de la hostelería puede ser la solución. Romaguera prepara así una reestructuración integral de sus negocios que tiene prevista iniciar después de la temporada: «Si no va bien, cerramos y a descansar. Llevo muchos años al frente de empresas y estoy cansado de tantos problemas».