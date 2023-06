El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, comenzará el próximo lunes una ronda de reuniones con todos los partidos para empezar a preparar el pleno de investidura en el que, si hay acuerdo entre PP y Vox, Marga Prohens será investida presidenta del Govern. Ambos partidos apuntan al 4 de julio como fecha concreta. Los contactos se producirán por este orden: PP a las 9:30 horas; PSIB a las 10 horas; Vox a las 10:30 horas y Més per Menorca, a las 12:30 horas. Las reuniones seguirán el martes con Unidas Podemos (9 horas), Sa Unió de Formentera (9:30 horas) y Més per Mallorca (10 horas), si no hay ningún cambio de última hora.

Mientras tanto, PP y Vox siguen negociando la investidura —afirman que el acuerdo no es inminente porque aún hay tiempo— con dos posicionamientos claros: los 'populares' quieren un gobierno en solitario y Vox considera que tiene que entrar en el Govern para asegurarse de que se cumplen los acuerdos. La formación de Santiago Abascal no se fía del PP en algunas cuestiones, aunque se abren a facilitar un Govern en solitario de Prohens siempre y cuando se encuentren fórmulas que les permitan vigilar y ratificar que se cumple lo pactado. La portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, deja claro que "necesitamos una fórmula que nos garantice que se va a aplicar el acuerdo de gobierno al que lleguemos" y apunta que "si entramos en el Consell de Govern, conseguimos que toda la normativa que se apruebe tiene que estar avalada por Vox. En cambio, si no estamos el PP puede sacar adelante la normativa que quiera". Los partidos tienen importantes diferencias en temas como la lengua en la enseñanza o la violencia de género, una terminología que Vox descarta y quiere sustituir por "violencia intrafamiliar". Durante estos días los contactos y avances son importantes, aunque Prohens tiene hoy una cita importante: se ha desplazado hasta Ibiza para asistir a la investidura de Vicent Marí como presidente del Consell después de conseguir la mayoría absoluta.