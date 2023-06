El exjuez Manuel Penalva ha defendido este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha defendido este jueves que no se pueden perseguir filtraciones cuando hay más de una veintena de posibles autores aunque ha señalado personalmente a tres abogados como autores de las filtraciones del caso ORA. "Ya está bien de tanta hipocresía", ha apuntado.

El TSJIB ha retomado este jueves el juicio contra los investigadores del caso Cursach que declaran como acusados y para quienes Fiscalía solicita 118 y 121 años de prisión, respectivamente.

Penalva también ha asegurado que él, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y los agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional "fueron los únicos que trataron de desmantelar la trama corrupta de Cursach".

Al inicio del juicio las defensas habían propuesto que fueran los policías los primeros en declarar, en lugar de Penalva y Subirán como estaba previsto, argumentando que gran parte de los interrogatorios iban a versar sobre los procedimientos relacionados con la adjudicación de la ORA.

Según las defensas, la alteración del orden, comenzando por los policías hubiera "clarificado" los hechos.

Al inicio, el fiscal Tomás Herranz y varias acusaciones han formulado protesta por la anulación de los mensajes de Whatsapp derivados de la intervención de los teléfonos de periodistas.

Finalmente, tras unos minutos de deliberación, el Tribunal ha determinado que se seguiría el orden propuesto por Fiscalía, comenzando con el juez Manuel Penalva, que ha advertido al inicio de su declaración que no respondería a preguntas relacionadas con mensajes de Whatsapp del chat 'Sancus' o de otras conversaciones.

Según el exjuez, se le habían atribuido hasta en nueve ocasiones mensajes "que no eran suyos".

En la primera parte del interrogatorio, el exjuez ha señalado que él como juez de instrucción dirigió la investigación con la "participación activa" de Juan Carrau.

Penalva ha defendido la existencia de un grupo de Whatsapp con el fiscal y los agentes para estar en continua comunicación durante una investigación "brutal e intensísima" que se desarrollaba "maña, tarde y noche". El exjuez ha apuntado que uno de los agentes de blanqueo creó el grupo "con el consentimiento de todos para una mejor comunicación".

Según ha añadido, era "inviable" estar siempre hablando por teléfono "porque Cursach les estaba investigando".

Penalva ha asegurado que los competidores de Cursach no fueron atendidos por ninga de las instituciones. "No he visto a tanta gente arruinada llorando de impotencia en mi despacho", ha señalado.

Sobre las filtraciones, Penalva ha asegurado que en ningún caso "vio cosas que no fueran habituales en todas las causas mediática". Según el exjuez, no se puede exigir el deber de investigar en el momento que hay muchos posibles autores. "Tendríamos que haber investigado a 25 o 30 personas", ha apuntado.

En este punto, Penalva ha revelado que algunas filtraciones del caso ORA --"lo supo después"-- fueron obra de tres abogados, algunos presentes en la sala. "Ya está bien de tanta hipocresía".