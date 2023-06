Gabriel Le Senne lleva un día en el cargo de presidente del Parlament y ya lanza propuestas que están causando un terremoto político y de forma muy especial en el PP que está negociando un acuerdo de gobernabilidad con su partido, Vox. La segunda autoridad de Baleares ha afirmado hoy en declaraciones a IB3 que "queremos hacer lo que llevan décadas haciendo los separatistas pero en el sentido inverso y devolver competencias al Estado Español". Le Senne ha asegurado también que su objetivo es "reformar la organización territorial de España para devolver aquellas competencias que, una vez analizadas, se podrían gestionar mejor de forma conjunta. Le Senne no ha nombrado ninguna de estas competencias, pero es sabido que en el ideario de Vox están las de devolver Educación y Sanidad.

La duda es si Vox también exigirá al PP en su acuerdo para investir a Marga Prohens desprenderse de estas competencias durante las negociaciones con el PP de Marga Prohens. Hay que recordad que Educación y Sanidad fueron traspasadas todas ellas con Gobiernos del Partido Popular.

Gabriel Le Senne, president del Parlament, explica que Vox vol recentralitzar competències autonòmiques que les pot fer l'Estat: "Això es pot fer entrant en el sistema. Volem fer al contrari del que fan els separatistes".



➡️ https://t.co/K5VqkKYIQf pic.twitter.com/bINQhjLGlg — IB3 Notícies (@IB3noticies) 21 de junio de 2023

El nuevo presidente del Parlament ha añadido que su objetivo es "hacerlo desde dentro" mediante la reforma del Estatut de y la Constitución. Ha aseverado que "ello no debe suponer ningún problema, ya que lo que pretendemos nosotros es hacer en el sentido contrario los separatistas, que quieren desmontar el Estado Español". Por este motivo ha apuntado que "ello solo lo podemos hacer entrando en el sistema y desde dentro".

"Tengo el móvil lleno de mensajes que me va explotar en cualquier momento", ha asegurado Le Senne. "Soy de Vox, pero no vamos a traer nada raro", ha añadido el presidente del Parlament cuando se le ha preguntado por sus postulados ideológicos. En este sentido ha lamentado que "se hayan sacado de contexto estos mensajes, ya que como dije en mi discurso vengo a traer calma, sosiego y moderación". "Se está dando una imagen mía que la gente que me concoe sabe que no es real, ya que utilizo la ironía y el sentido del humos en muchas ocasiones". Respecto al tuir sobre la beligerencia de las mujeres y los penes ha recordado que "no es una frase mía es de la concejala de Podemos Sonia Vivas que yo le contesté".