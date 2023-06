La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en Baleares: la parálisis que te invade mientras tu mente es consciente

“Espera lo mejor y prepárate para lo peor”. Con esta máxima intentan los profesionales sanitarios evitar a las personas diagnosticadas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que se sientan estigmatizadas o etiquetadas cuando se les comunica que padecen una enfermedad que en un 90% de los casos es de causa desconocida, que cursa con una parálisis progresiva en la que el paciente va perdiendo toda la movilidad de su cuerpo sin presentar un deterioro cognitivo y cuya supervivencia media es de no más de cinco años desde el diagnóstico.

Hoy se celebra el día mundial contra esta enfermedad que en las islas padecen unas 80 personas, una cifra que se mantiene más o menos inalterable con el paso del tiempo porque a los fallecimientos se suman nuevos diagnósticos, detalla Carmen Sánchez-Contador, secretaria y cofundadora de la Asociación ELA Balears creada en febrero de 2018 y cuyo marido falleció a causa de esta devastadora patología.

En todo el país habría entre 4.000 y 4.500 personas que la padecen, según la Sociedad Española de Neurología (SEN), que añade que es la tercera enfermedad neurodegenerativa más común tras el alzheimer y el parkinson aunque con un coste sociosanitario mucho más elevado, en torno a los cincuenta mil euros anuales.

La paliativista Catalina Rosselló, médica de familia formada en bioética, y la neumóloga Mónica de la Peña forman parte del equipo multidisciplinar que, coordinado por el neurólogo Xisco Miralles, atiende a los afectados por esta patología en el hospital de Son Espases. Un equipo en el que también participan nutricionistas, otorrinos, rehabilitadores y, por supuesto, un grupo de fisioterapia en el que actúan no solo fisios sino también terapeutas ocupacionales, porque en el 50% de los casos la enfermedad debuta cuando el paciente está laboralmente activo, logopedas y psicólogos.

Ambas profesionales sostienen que los afectados, desperdigados asistencialmente por los hospitales públicos y privados de esta comunidad, están recibiendo la atención que toca y con la periodicidad que toca, pero que necesitan más ayudas públicas para atender los elevados gastos que su dependencia total conlleva conforme progresa la enfermedad.

“No tenemos ningún tratamiento que modifique la evolución de la enfermedad, las terapias la frenan, pero no la cambian”, apuntan poniendo de relieve un hecho dramático: que el deterioro físico no viene acompañado de un deterioro cognitivo, el paciente es consciente de la progresión de la enfermedad. Por ello, insta la doctora Rosselló, “la intervención de los cuidados paliativos debería ser precoz. Con ellos hay que realizar más acompañamiento y mantener más tiempo el soporte de ayuda a la familia. Asimismo es muy importante hablar con ellos de forma temprana para que puedan planificar el final de sus vidas”.

Tal y como apunta la SEN, las manifestaciones clínicas de la ELA son muy variables: la enfermedad no se manifiesta de igual forma en todos los pacientes. Puede iniciarse en los músculos que controlan el habla, la deglución, la respiración o en los músculos de las extremidades, por lo que los síntomas de inicio más frecuentes son la debilidad muscular y la disminución de la masa muscular en las extremidades y hasta un tercio de los pacientes acude por primera vez a la consulta por tener dificultades para hablar o para tragar. Con el tiempo, la ELA evolucionará generando parálisis muscular y produciendo en las personas que la padecen la incapacidad de moverse, respirar y hablar.

La neumóloga De la Peña lo corrobora: “Sus problemas de deglución afectan al habla y, por supuesto, a la alimentación. El paciente se va debilitando y en la mayoría de los casos fallecen por problemas respiratorios”.

Reactivar la ley estatal

Una de las mayores preocupaciones de Carmen Sánchez-Contador desde su secretaría de la Asociación Balear de ELA es la reactivación de una ley estatal que impulsó Ciudadanos y cuya proposición de ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en marzo de 2022 pese a que después, por causas aún no explicadas, su desarrollo se bloqueó. Esta ley nonata fijaba un reconocimiento del 33% de discapacidad a toda persona a la que se le diagnosticara ELA. Un reconocimiento que conlleva unas ayudas para hacer frente a los elevados costes que supone una enfermedad tan invalidante que precisa de tantos cuidados. “En estos momentos los enfermos han de someterse a las evaluaciones de Dependencia y en la mayoría de las ocasiones los reconocimientos llegan cuando el paciente ya ha fallecido”, lamenta.

En ELABalears están supliendo como pueden la falta de ayudas estatales prestando ayuda en estos momentos a 55 personas afectadas y a sus familias. Gestionan y ceden caminadores, sillas de ruedas, grúas, rampas y comunicadores. Organizan jornadas de formación para personal sanitario, talleres para familiaresy personas cuidadoras; ofrecen fisioterapia respiratoria y, en definitiva, soporte en las diferentes gestiones y decisiones que los afectados y sus familias deben tomar.

Promesa del PP y petición a Salud

Ya para concluir, Sánchez-Contador revela que exigirán al PP la promesa electoral que les hizo durante las reuniones que su asociación mantuvo con todas las formaciones políticas durante la reciente campaña: que subvencionarían con mil euros al mes a todas las familias que algún miembro con ELA. Y a la próxima conselleria de Salud le reclama una equidad en la atención a los afectados por esta patología. “A nosotros nos resulta muy difícil llegar a los enfermos de Formentera, Eivissa y Menorca y por ello la Conselleria debería garantizar la equidad en todo el territorio”, reclama.

Eventos por la ELA

Sánchez-Contador detalla los diferentes actos que se van a llevar a cabo para intentar concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. Hoy, miércoles 21 de junio, se iluminarán de color verde edificios y lugares simbólicos.

Desde mañana y hasta el sábado se celebrará el torneo de golf The Battle of the Stars que tendrá lugar en el campo Pula Golf Resort y en Son Servera Golf Club de Cala Millor y que destinará los beneficios a la lucha conta la ELA. En la competición participarán el célebre yogui maestro espiritual Sadhguru, el tenista Rafa Nadal, figuras del fútbol como Pep Guardiola, Javier Clemente, Julio Salinas, Albert Riera, Batistuta, Uwe Bien, Aritz Aduriz y Claus Elming, el expiloto Jorge Lorenzo, el chef Dani García, la estrella Michelín Frank Rosin, el torero Pepín Liria, la actriz Verónica Mengod, el cantante David Otero y Laura Matamoros, entre otros.

Santa Ponça acogerá un torneo de pádel y el 24 y 25 de junio desde las seis y media de la mañana del sábado, el triatleta Bernat Xamena se enfrentará al reto “2xEveresting” en el que recorrerá dos veces la distancia del Everest en bicicleta en Montision (Porreres).