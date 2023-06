El Partido Popular y Vox han desbloqueado de forma definitiva las negociaciones para alcanzar un acuerdo. Los populares cederán la presidencia del Parlament a Vox, mientras seguirán negociando la abstención que permita investir a Marga Prohens presidenta de un Govern. La marcha de Jorge Campos, líder de Vox en Balears hasta hoy, como candidato a las elecciones generales del 23 de julio, ha precipitado los acontencimientos y desatascado unas negociaciones que estaban en un callejón sin salida.

La presidenta de Vox y diputada por Ibiza, Patricia de las Heras, se perfila como la mejor colocada par ser la presidenta del Parlament en el pleno de Constitución de mañana. Mientras, el PP tendrá otros dos puestos en la mesa: la vicepresidencia primera y la secretaría primera. Todo ello después del preacuerdo alcanzado esta noche entre ambas formaciones. En los próximos días seguirán negociando para convocar el pleno de investidura de Prohens la próxima semana. El PP pretende que Vox se abstenga para que en segunda votación Marga Prohens sea elegida presidenta del Govern en minoría y pueda ocupar el despacho del Consolat de Mar. De esta forma, el PP alcanzaría su objetivo de poder gobernar en solitario y Vox, teniendo la presidencia de la segunda institución de las islas, consiguiría no regalar sus votos. Sobre la mesa también están políticas como la rebaja fiscal, ayudas a familias o la política lingüística. En esta última cuestión es donde han mantenido más diferencias y donde Campos era el verdadero escollo para el acuerdo.

Dos aspectos han propiciado este principio de acuerdo entre el PP y Vox. El primero de ellos ha sido la marcha de Campos, que era el que más altas exigencias ponía reclamando un Govern de coalición al estilo Castilla y León. Los encuentros donde participó Campos con Prohens concluyeron con la negociación bloqueada y sin visos de avance. En segundo lugar, el PP nacional ha negociado con Vox, en concreto se apunta con Santiago Abascal. De esta forma se le ha hecho ver al líder nacional de la ultraderecha que si les dejan entrar en los gobiernos de Valencia y Extremadura, donde necesitan su voto afirmativa, en Baleares y Murcia debían ser un poco más flexibles. Fuentes del PP han apuntado que este argumento ha funcionado y Abascal aceptó llevarse a Campos de candidato a las generales para allanar el camino del acuerdo en Baleares. Además, en Vox Baleares había dirigentes partidarios de llegar a este acuerdo y no entendían la postura de fuerza de Campos. Apuntaban que la formación no tenía la opción de ser bisagra, entre otras cosas porque los diputados de Vox no podían votar a ningún candidato de la izquierda. De todas formas, la entrada o no del partido ultra en el Govern queda en el aire.